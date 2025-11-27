Testamento di Pippo Baudo nel mistero, gli eredi sospettano che oltre ai 10 milioni di euro manchino dei soldi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La successione di Pippo Baudo si tinge di giallo: a più di tre mesi dalla morte del conduttore, scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni, il testamento aperto il 9 settembre non è ancora stato accettato da nessuno dei tre eredi: i due figli Tiziana e Alessandro e la storica assistente Dina Minna. Il patrimonio stimato è di circa 10 milioni di euro, secondo le indiscrezioni. Ma tale cifra sarebbe molto al ribasso se paragonata ai guadagni di Baudo nell’arco della sua lunga carriera.

Il testamento di Pippo Baudo

Di fronte al notaio, alla lettura del testamento, erano presenti la figlia Tiziana nata dal matrimonio con Angela Lippi, il figlio Alessandro riconosciuto solo nel 1996 dopo la relazione con Mirella Adinolfi, avvocati e Dina Minna, la storica assistente che ha accompagnato Baudo per oltre 36 anni.

Secondo le ricostruzioni, Minna avrebbe ricevuto una quota analoga a quella spettante ai due figli: un terzo del patrimonio complessivo.

A distanza di settimane, nessuno dei tre beneficiari avrebbe formalizzato l’accettazione dell’eredità. La legge, va ricordato, consente un margine temporale di dieci anni. Ma la prassi è quella di chiudere le successioni nel giro di poche settimane o pochi mesi.

I 10 milioni di euro stimati sono relativamente poco se paragonati ai guadagni accumulati da Baudo negli anni d’oro della televisione italiana. Il conduttore avrebbe infatti incassato circa 800 mila euro per ognuna delle 13 edizioni del Festival di Sanremo da lui condotte, oltre ai compensi per numerosi altri programmi e ai diritti d’autore di brani come “Donna Rosa” e “Viva le donne”.

Perché nessun beneficiario accetta l’eredità

A pochi giorni dalla morte di Pippo Baudo, Open aveva ha quantificato in più di 6 milioni di euro il valore delle proprietà immobiliari. Il Fatto Quotidiano ha verificato come risultino intestati a Baudo ancora 4 immobili in via della Vite a Roma, che costituiscono la casa da 6 piani dove ha vissuto fino alla fine, l’ufficio da 7 vani in zona Prati (via della Giuliana) e 17 terreni tra Noto, Siracusa e Fiano Romano.

Come scrive TgCom24, secondo le ricostruzioni gli eredi starebbero attendendo una stima più precisa dei beni, così da evitare future contestazioni. L’ipotesi giornalistica, va specificato, non ha ancora trovato conferma.

La polemica di Katia Ricciarelli

L’apertura del testamento aveva riacceso vecchie frizioni: l’ex moglie Katia Ricciarelli aveva criticato l’ambiente che circondava Baudo negli ultimi anni, accusando implicitamente Dina Minna per la mancanza di informazioni sulla malattia e sulla morte del conduttore.

La cantante aveva affermato: “Pippo non so neanche di cosa sia morto. Nulla di nulla. Mi aspettavo da parte di chi gli stava accanto un minimo di cortesia”. E poi, riferendosi all’eredità divisa in tre parti uguali: “Se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere”.

Dina Minna aveva reagito con una diffida e una controreplica: “Alla fine Pippo a Katia non voleva più neanche vederla”.