Testamento Emilio Fede, figlie Simona e Sveva una contro l'altra per l'eredità: battaglia da milioni di euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Prosegue lo scontro in tribunale per l’eredità di Emilio Fede. La primogenita si è opposta alla richiesta di archiviazione della Procura e chiede il processo alla sorella minore. La nuova udienza di fronte al giudice è fissata per il 7 dicembre. Non si tratta ancora di un processo, ma del momento in cui il giudice stabilirà se proseguire con l’archiviazione o con il rinvio a giudizio. Al centro dello scontro, l’eredità dell’ex direttore del TG4 e della giornalista e moglie Diana De Feo.

Figlie di Emilio Fede: scontro per l’eredità

La figlia primogenita Simona Fede torna all’attacco della sorella Sveva. Il 7 dicembre si troveranno di fronte al GIP del Tribunale di Roma per l’ennesimo capitolo della guerra per l’eredità dei genitori Emilio Fede e Diana De Feo.

Non si tratta di un processo, ma come spiega Repubblica è un passaggio decisivo. Questo perché il giudice dovrà stabilire se proseguire con l’archiviazione oppure se le accuse della primogenita meritino ulteriori approfondimenti sul piano penale.

La richiesta di archiviazione parte dal presupposto che la vicenda non appartenga alla giustizia penale, ma al diritto civile.

Cosa c’è nel testamento

Al centro del contenzioso c’è l’eredità dei genitori, l’ex direttore del TG4 Emilio Fede e la giornalista ed ex senatrice Diana De Feo.

Simbolo dello scontro è Villa Lucia, una casa affacciata sul Golfo di Napoli che la primogenita non potrebbe usare, secondo quanto accusato, anche se da testamento spetterebbe a lei il comodato d’uso dell’immobile.

Discusse tra le due sorelle anche la villa di Capri e gli immobili ai Castelli Romani.

Cosa denuncia Simona Fede?

Le denunce presentate sono diverse. Simona Fede sostiene che la sorella abbia assunto il controllo del patrimonio familiare, alterando quanto deciso dalla madre.

Mancherebbero diversi milioni all’appello secondo Simona, che chiede anche di far luce su gioielli, argenteria e svariate opere d’arte per un valore stimato di 400.000 euro.

Sveva Fede respinge tale ricostruzione. Ci sono state delle indagini che avrebbero dato ragione proprio a Sveva, ma Simona Fede non ha accettato la conclusione e ha chiesto di proseguire con l’accusa.