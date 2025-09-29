Testamento Gianni Agnelli, spunta il nuovo documento del 1998 sulla "cassaforte" Dicembre: il 25% a Edoardo
Spunta a sorpresa un nuovo testamento del 1998 di Gianni Agnelli: il 25% della società Dicembre sarebbe destinato al figlio Edoardo
Un colpo di scena scuote la lunga disputa sull’eredità della famiglia Agnelli. Durante l’udienza civile del 29 settembre al tribunale di Torino, i legali di Margherita Agnelli hanno depositato un documento inedito attribuito a Gianni Agnelli, datato 20 gennaio 1998. Il testo, mai apparso prima, conterrebbe disposizioni che potrebbero modificare gli equilibri della società semplice Dicembre, la storica “cassaforte” di famiglia che controlla le partecipazioni del gruppo industriale.
- Testamento Gianni Agnelli, spunta il nuovo documento
- La posizione degli Elkann
- La lettera di Monaco
- L'inchiesta parallela
Testamento Gianni Agnelli, spunta il nuovo documento
Secondo le informazioni rese note dall’ANSA, il documento sarebbe stato ritrovato durante le indagini della Procura di Torino su presunte irregolarità nella gestione dell’eredità.
Il testamento olografo, in copia fotostatica, è stato presentato in aula dagli avvocati di Margherita.
Gianni Agnelli e il figlio Edoardo
Nel testo, Gianni Agnelli scrive: “A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice Dicembre pari all’incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione”.
La Dicembre, fulcro del potere economico della famiglia, detiene il controllo della Exor, holding che governa Stellantis, Ferrari, Juventus e altri asset finanziari.
La posizione degli Elkann
Al termine dell’udienza, i legali di John, Lapo e Ginevra Elkann hanno rilasciato una nota ufficiale: “Il presunto testamento di Gianni Agnelli, prodotto solo oggi, non incide in alcun modo né sulla successione Agnelli né su quella Caracciolo”.
Secondo la difesa, la disposizione del 1998 non modificherebbe la ripartizione attuale delle quote: John Elkann detiene il 60% della Dicembre, mentre Lapo e Ginevra si dividono il restante 40%.
La lettera di Monaco
Il nuovo documento potrebbe contraddire la cosiddetta “lettera di Monaco” del 1996, nella quale l’Avvocato avrebbe indicato John Elkann come erede designato. Quella lettera, però, non aveva valore testamentario.
Fino ad oggi, l’unico testamento riconosciuto era quello aperto nel 2003 dal notaio Remo Morone, che conteneva solo disposizioni su beni personali e non sulle quote societarie.
L’inchiesta parallela
Il deposito del documento avviene nel contesto di una causa civile che vede Margherita Agnelli contrapposta ai figli Elkann.
Parallelamente è in corso un’indagine penale che coinvolge John Elkann, Gianluigi Ferrero e il notaio Morone, in relazione a presunti trust esteri e operazioni di occultamento patrimoniale.
Il giudice dovrà ora verificare l’autenticità del testamento del 1998 e valutarne la validità giuridica.
Se riconosciuto autentico, potrebbe riaprire la partita sull’eredità Agnelli e ridisegnare la mappa del potere economico della dinastia torinese.