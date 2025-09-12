Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È stato aperto il testamento di Giorgio Armani, alla sua Fondazione va il 100% delle quote della maison. Alla Fondazione va il diritto di piena proprietà sul 9,9% (ne deteneva già lo 0,1%) pari al 30% dei diritti di voto e il diritto di “nuda proprietà” sul restante 90% delle quote. Il resto dei diritti di voto è diviso tra Leo Dell’Orco e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana.

Come è divisa l’eredità di Giorgio Armani

Come si legge su Il Sole 24 Ore, sul totale della società, Leo Dell’Orco avrà il diritto di usufrutto sul 30% delle quote e il 40% dei diritti di voto.

La quota che Giorgio Armani deteneva in EssilorLuxottica, pari a circa il 2% per un controvalore di oltre 2,5 miliardi di euro, va per il 40% a Pantaleo Dell’Orco, e per il 60% ai familiari.

ANSA

La Boutique di Giorgio Armani nella galleria Vittorio Emanuele a Milano

A queste quote vanno tolte 100mila azioni che lo stilista ha invece donato a Michele Morselli, e 7.500 azioni ciascuno a Daniele Balestrazzi, Giuseppe Marsocci, Laura Tadini e Luca Pastorelli.

Le quote della società L’immobiliare Srl

Giorgio Armani ha lasciato la piena proprietà, pari a una quota del 75%, della società L’Immobiliare Srl alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani, ai quali lascia anche la restante quota pari al 25% in nuda proprietà.

Nel suo testamento lo stilista ha disposto che il compagno e braccio destro Leo Dell’Orco abbia l’usufrutto a vita del palazzo di via Borgonuovo, a Milano, dove lo stilista viveva e che gli arredi e gli ornamenti, con l’eccezione di un quadro di Matisse e di una foto di Rayman, “non vengano rimossi da dove si trovano” e rimangano come complemento dell’immobile “finché Leo voglia viverci”.

Alla società fanno capo gli immobili di Saint Toropez, Antigua, Broni e Pantelleria.

La cessione del 15% e il patrimonio personale di Armani

Come riporta RaiNews, la Fondazione Armani dopo 12 mesi ed entro i 18 mesi dall’apertura della successione dello stilista dovrà “cedere in via prioritaria a uno tra gruppo LVMH, gruppo Essilor Luxottica, Gruppo L’Oreal” il 15% della società Armani.

La quota potrà essere ceduta anche ad altre società o gruppi societari operanti nel mondo della moda e del lusso e di pari standing con le tre menzionate, con priorità per gruppi con cui Armani ha già partnership, individuati dalla fondazione con l’accordo di Leo Dell’Orco o, se non fosse più in vita, di Andrea e Silvana o loro superstite.

Il patrimonio personale di Armani è stato stimato in oltre 9,5 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index — che per Forbes sale a 12 miliardi per altri arriva a 13 — con il cuore pulsante nella Giorgio Armani Spa, gruppo da 2,3 miliardi di euro di fatturato.

Con oltre 10 mila dipendenti e più di 2.700 boutique in 60 Paesi, il marchio si estende dall’alta moda al prêt-à-porter e allo sportswear, con linee che includono Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7 e Armani Exchange, fino ad accessori, occhiali, gioielli, profumi, cosmetici. Dalla moda all’hospitality, con gli hotel di lusso e i ristoranti.

All’ingente patrimonio immobiliare che va dalla villa di Pantelleria a case e rifugi in località come Saint Moritz e Saint Tropez, si aggiungono opere d’arte, la proprietà della squadra di basket Olimpia Milano e lo storico locale versiliese La Capannina, un acquisto fatto pochi giorni prima della morte di Giorgio Armani.