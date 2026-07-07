Testamento Valentino, tutta l'eredità dello stilista a una fondazione in Liechtenstein: dallo yacht alla villa
Il patrimonio dello stilista composto da ville, yacht, opere d'arte, investimenti e immobili di lusso, sarà gestito da una fondazione con sede a Vaduz. Ma non solo
La multimilionaria eredità di Valentino Garavani non andrà a un familiare. Lo yacht di 46 metri, la villa storica sull’Appia Antica a Roma, il castello di Wideville vicino a Parigi, opere d’arte di Pablo Picasso e Andy Warhol, immobili di lusso, investimenti finanziari e conti all’estero. Tutto il patrimonio lasciato dallo stilista, morto il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, andrà interamente a una fondazione con sede nel Principato del Liechtenstein.
- Svelato il testamento di Valentino
- Cosa c'è nell'eredità di Valentino: dallo yacht alle opere di Picasso
- A chi ha lasciato tutto Valentino
- Perché Valentino ha scelto una fondazione e non un erede
- Chi potrebbe ricevere i legati previsti dal testamento
- Che fine farà il Castello di Wideville
Svelato il testamento di Valentino
Dopo mesi di riservatezza, i documenti della successione hanno infine chiarito come il fondatore della maison Valentino abbia organizzato il proprio patrimonio.
Come accennato, non ci sono persone fisiche tra gli eredi designati. Il testamento individua un unico beneficiario universale una fondazione costituita a Vaduz, chiamata a custodire e amministrare uno degli imperi economici più importanti costruiti nella moda italiana.
Cosa c’è nell’eredità di Valentino: dallo yacht alle opere di Picasso
Il patrimonio accumulato da Valentino Garavani in oltre 60 anni di carriera comprende beni distribuiti in diversi Paesi e dal valore stimato in centinaia di milioni di euro. Tra gli asset più prestigiosi figurano:
- la villa romana sull’Appia Antica, dove lo stilista ha vissuto per molti anni;
- il mega yacht Tm Blue One, lungo 46 metri;
- una ricca collezione d’arte con opere attribuite, tra gli altri, a Pablo Picasso e Andy Warhol;
- proprietà immobiliari tra Italia, Regno Unito, Svizzera e Francia;
- partecipazioni societarie, investimenti finanziari e consistenti disponibilità liquide depositate anche presso istituti bancari esteri, tra cui la banca privata Coutts & Company, storico punto di riferimento di grandi patrimoni internazionali.
Tra i simboli dell’universo Valentino c’è anche il Castello di Wideville, residenza cinquecentesca alle porte di Parigi acquistata nel 1995 e oggi considerata uno dei beni di maggior valore dell’intera successione.
A chi ha lasciato tutto Valentino
Il testamento, firmato il 29 marzo 2023 davanti al notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad, individua un solo erede: la Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation, con sede a Vaduz, capitale del Principato del Liechtenstein.
L’atto testamentario è stato depositato in Italia il 21 gennaio 2026, due giorni dopo la morte dello stilista, mentre l’accettazione formale dell’eredità da parte della fondazione è arrivata il 15 aprile, dando così avvio all’esecuzione del piano successorio.
L’entità del Liechtenstein è distinta dall’omonima Fondazione Valentino-Giammetti con sede a Roma, nata con finalità filantropiche.
Oggi, però, le due strutture risultano strettamente collegate: quella italiana continuerà a occuparsi delle attività culturali e benefiche, mentre quella di Vaduz rappresenta il fulcro della gestione patrimoniale.
Perché Valentino ha scelto una fondazione e non un erede
La scelta di affidare tutto il patrimonio a una fondazione risponde all’esigenza di garantirne continuità e stabilità nel tempo.
Non avendo figli né altri eredi legittimari, Valentino era libero di disporre dell’intero patrimonio secondo la propria volontà. Il modello individuato consente di mantenere uniti beni immobili, partecipazioni societarie, opere d’arte e investimenti, evitando una frammentazione dell’eredità.
Il testamento, infatti, non prevede soltanto un erede universale, ma anche una serie di legati destinati ad altri beneficiari.
I documenti esecutivi non ne indicano pubblicamente l’identità, ma l’impianto successorio lascia intendere che la fondazione potrà distribuire, secondo le volontà dello stilista, somme di denaro, beni mobili, immobili o altri diritti a persone e istituzioni a lui particolarmente vicine.
Chi potrebbe ricevere i legati previsti dal testamento
Pur senza indicare ufficialmente i destinatari, le ricostruzioni disponibili delineano il perimetro delle persone che potrebbero beneficiare dei legati testamentari. Tra queste figurano
- Vernon Bruce Hoeksema, compagno dello stilista negli ultimi anni;
- Giancarlo Giammetti, socio storico e collaboratore di una vita;
- il nipote Piero Villani, da tempo coinvolto nella gestione dell’universo Valentino,;
- Carlos Souza con i figli Sean e Anthony, legati da anni alla famiglia dello stilista.
Tra i possibili beneficiari compare anche la Fondazione Valentino-Giammetti di Roma, che continuerà a sviluppare le attività filantropiche e culturali promosse dal couturier.
Che fine farà il Castello di Wideville
Tra i beni destinati ad attirare maggiore attenzione c’è il castello di Wideville, uno dei luoghi più iconici della vita privata di Valentino.
La proprietà risulta oggi intestata alla successione ed è amministrata dagli esecutori testamentari Giancarlo Giammetti, Ronald Feijen e Marc Bonnant, incaricati di dare attuazione concreta alle volontà contenute nel testamento.
Secondo quanto emerso, il castello potrebbe essere uno degli immobili destinati alla vendita. L’eventuale cessione rientrerebbe nel più ampio piano di riorganizzazione del patrimonio, finalizzato anche a soddisfare i legati previsti dal testamento.