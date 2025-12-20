Testimonianze shock dal volo EasyJet Malaga - Londra, "imbarcata una viaggiatrice già morta sull'aereo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bufera su EasyJet. La compagnia aerea low cost è stata accusata di aver imbarcato sul volo EZY8070 una persona già morta. L’aereo in questione è quello che il 18 dicembre scorso avrebbe dovuto partire alle 11.45 da Malaga e atterrare a Londra Gatwick. Dopo l’imbarco, è scattato l’allarme in riferimento a una donna 89enne. In una nota, EasyJet ha spiegato che l’anziana di origine britannica che viaggiava insieme a dei familiari si è spenta in fase di decollo. Alcuni passeggeri hanno però affermato che la vittima era deceduta prima di salire sul velivolo.

Volo EasyJet Malaga – Londra, “sull’aereo è stata imbarcata una persona già morta”

Poco prima del decollo, in fase di rullaggio, l’equipaggio di cabina è stato avvisato che la donna era deceduta. Dopo che è stato accertato che l’89enne era morta, il volo ha subito un ritardo di 12 ore. Il punto è che per alcuni testimoni presenti sull’aereo, l’anziana è stata fatta salire a bordo del mezzo quando era già spirata.

Petra Boddington, donna inglese tra i viaggiatori del volo in questione, sui suoi profili social si è scagliata contro la compagnia aerea low cost: “Attenzione, un cadavere sta per essere imbarcato su un volo EasyJet. EasyJet, da quando fate viaggiare pure i morti? Ma scherziamo? Vergognatevi”.

“Volo cancellato – ha poi aggiunto Boddington -, ci hanno fatto scendere tutti. Non ti lasciano salire a bordo se sei ubriaco, ma, a quanto pare, va bene se sei morto o sembri morto. E lei sembrava davvero morta, seduta su una sedia, spinta dalla sua famiglia. A quanto pare la famiglia è stata interrogata dal personale di terra e ha detto che stava assolutamente bene. Ma non stava affatto bene. Tutti i passeggeri che l’hanno vista dicevano: “Oh mio Dio, sembra morta””.

Elizabeth Rowland, 19enne che vive a Marbella e stava per volare oltremanica con il fidanzato per raggiungere la famiglia a Natale, ha riferito al Daily Mail che l’89enne sembrava essere già deceduta mentre si trovava al gate, in attesa di essere imbarcata.

In particolare, la giovane ha spiegato che era seduta di fronte all’anziana e ai suoi familiari, aggiungendo che la donna era collocata su una sedia a rotelle e aveva un collare cervicale.

“Non era più con noi. La sua famiglia cercava di svegliarla dicendo: “Mi senti? Stiamo per salire sull’aereo, stiamo per imbarcarci”, e cercava di farle bere qualcosa… Le parlavano e si comportavano come se fosse viva”, ha dichiarato Rowland.

Sempre la 19enne ha aggiunto che, dopo che è stata dichiarata la morte della donna, “nessuno dei familiari sembrava turbato o in preda al panico, non piangevano né erano sotto shock. Erano completamente calmi e parlavano con i paramedici. Non hanno mostrato neanche un briciolo di emozione. Sembrava che stessero cercando di far apparire tutto normale”.

Le accuse alla compagnia low cost: “Siete incredibili!”

Un altro testimone raggiunto dal Daily Mail ha raccontato che un membro della famiglia ha sostenuto di essere un dottore per provare a tranquillizzare sulle condizioni dell’89enne: “Sta bene, siamo medici, sappiamo di cosa stiamo parlando”.

Tracy-Ann Kitching, altra passeggera presente sul volo, ha attaccato ferocemente la compagnia aerea attraverso un post Facebook: “EasyJet, siete incredibili! Perché avete fatto salire a bordo una persona morta sul nostro volo? Anche l’assistenza speciale per l’imbarco di passeggeri con disabilità è responsabile: avrebbero dovuto sollevare immediatamente il problema”.

“Ho visto quella povera donna, e prego per lei. Un vero medico a bordo ha confermato che era già morta quando l’hanno fatta sedere al suo posto”, ha concluso Kitching.

Le parole del portavoce di EasyJet

Sempre il Daily Mail ha scritto che l’anziana deceduta e la sua famiglia erano volati in Spagna in vacanza senza assicurarsi. In questo caso, se si verifica un decesso in terra straniera, per rimpatriare la salma della persona scomparsa si devono sostenere spese di non poco conto a livello burocratico.

In altre parole, c’è il sospetto che i familiari dell’89enne avrebbero tentato di far imbarcare la donna già deceduta o in condizioni critiche per evitare di dover pagare migliaia di euro per riportare il corpo in Inghilterra. Per ora, però, le autorità spagnole non hanno confermato tale versione.

Un portavoce di EasyJet ha respinto le accuse dei passeggeri: “Il volo EZY8070 da Málaga a Londra Gatwick è rientrato al gate prima della partenza a causa di un passeggero a bordo che necessitava di urgente assistenza medica, ma purtroppo questi è deceduto”.

“I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici del passeggero e stiamo offrendo supporto e assistenza in questo momento difficile. Il benessere dei viaggiatori e del nostro equipaggio è sempre la massima priorità per EasyJet e desideriamo ringraziare i passeggeri per la comprensione dimostrata a causa del ritardo”, ha concluso il portavoce.