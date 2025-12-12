Tether vuole comprare la Juventus, offerta vincolante a Exor per ottenere la maggioranza del club

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tether Investments ha presentato un’offerta vincolante a Exor per acquistare il 65,4% della Juventus a 2,66 euro per azione, valutata circa 1,1 miliardi, con impegno a investire 1 miliardo nello sviluppo del club. Tether, già socio con oltre l’11%, punta a un’Opa ma per il momento John Elkann ha smentito la volontà di Exor di cedere il club.

La Juventus potrebbe cambiare padrone

Una proposta vincolante, per acquisire l’intero pacchetto di azioni della Juventus Football Club, di proprietà della holding della famiglia Agnelli, è arrivata dalla società d’investimenti Tether.

La comunicazione, confermata anche dal Ceo Paolo Ardoino, prevede un’offerta a Exor di 2,66 euro per azione, per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di euro, mirando al 65,4% del capitale sociale.

ANSA

Paolo Ardoino

Tether è già azionista significativo della Juventus con oltre l’11,5% delle quote, ed è pronta, una volta ottenute le necessarie approvazioni normative, a lanciare un’Opa al medesimo prezzo sulle azioni residue, con finanziamento interamente interno.

I dettagli dell’offerta

Il successivo investimento di Tether, in caso di buon esito dell’operazione, sarebbe (come annunciato) nella crescita sportiva della squadra, con un impiego di risorse previsto pari a circa un miliardo.

L’offerta ha una scadenza precisa: se Exor non risponderà entro le 18 del 22 dicembre, essa si ritirerà automaticamente. Ardoino ha espresso la sua visione positiva del club, evidenziando la profonda connessione personale e la convinzione che la Juventus possa continuare a prosperare con il giusto sostegno finanziario.

In precedenza, Tether aveva incrementato la sua presenza portando la quota oltre il 10%, e manifestando interesse anche a un ruolo di influenza nella governance della società sportiva.

La risposta di John Elkann

John Elkann, presidente di Exor, ha ribadito con fermezza l’attaccamento storico e personale della famiglia Agnelli alla Juventus, definendo il rapporto con il club “il più duraturo che esiste nel mondo”.

“Il nostro rapporto con la Juventus è determinante, nasce dal mio bisnonno, è stato un rapporto forte. La mia generazione con Andrea Agnelli ha dato tanto, gli sono riconoscente e anche le nuove generazioni sono molto coinvolte” ha ricordato. “Il nostro rapporto è inossidabile, se uno pensa al 2006 è uno dei più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile e ne stiamo uscendo”.

Exor resta aperta all’interesse di investitori, pertanto, ma con gerarchie ben definite. “Noi siamo aperti a chiunque è interessato alla Juventus” ha chiarito Elkann “l’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione”.

Cos’è Tether e perché vuole la Juventus

Tether è la società dietro la stablecoin USDT, una delle criptovalute più diffuse al mondo, ancorata al dollaro statunitense con ampie riserve e una capitalizzazione che supera centinaia di miliardi di dollari.

Il gruppo ha progressivamente diversificato le proprie attività, investendo in varie tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, infrastrutture digitali e settori ad alta crescita.

L’interesse verso la Juventus, ad ogni modo, può derivare non solo da motivi finanziari e di diversificazione del portafoglio, ma anche dalla visione di applicare tecnologie moderne (come AI e digital asset) in un contesto globale sportivo, sfruttando la notorietà internazionale del club e potenzialmente creando sinergie tra sport, tecnologia e comunità cripto.

Chi è il Ceo Paolo Ardoino

Paolo Ardoino, nato nel 1984 a Cisano sul Neva in provincia di Savona, è l’amministratore delegato di Tether e figura di spicco nel mondo delle criptovalute. Già Cto di Bitfinex, una delle principali piattaforme di scambio digitale, è descritto da parte della stampa come il “Musk italiano”.

Sotto la sua guida, Tether è diventata un attore globale nel settore delle stablecoin, con la USDT che rimane uno degli asset digitali più utilizzati a livello mondiale e supporta l’accesso finanziario per miliardi di persone. Ardoino si è dichiarato tifoso della Juventus, e questo aspetto aggiunge una connotazione ulteriore alla proposta di acquisizione.