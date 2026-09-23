Tetto agli stranieri in classe a scuola, cosa dicevano le circolari di Mattarella citate da Meloni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La premier Giorgia Meloni difende la proposta di introdurre un tetto alla presenza di alunni stranieri in classe definendola una misura di buonsenso. Per sostenere l’intervento sulla scuola, la presidente del Consiglio ha citato le due circolari firmate tra il 1989 e il 1990 dall’attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella, all’epoca ministro della Pubblica Istruzione.

Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa

Ospite di Bruno Vespa negli studi Rai di Porta a Porta per un’intervista-fiume svolta senza un confronto diretto con altri interlocutori, la premier Giorgia Meloni ha rilanciato la proposta del governo di introdurre un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi italiane.

Durante la trasmissione, la presidente del Consiglio ha motivato l’intervento spiegando la necessità di prevenire la formazione di “classi ghetto” e garantire un’integrazione equilibrata, definendo la misura una scelta di buonsenso.

ANSA

Per irrobustire la linea dell’esecutivo e rispondere alle critiche delle opposizioni, la premier ha richiamato due circolari firmate tra il 1989 e il 1990 dall’attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella, all’epoca ministro dell’Istruzione, che già invitavano le scuole a non concentrare troppi alunni dello stesso ceppo linguistico nelle medesime aule.

Il tetto agli stranieri in classe

L’intervento prospettato dal governo intende stabilire una quota massima, indicativamente fissata al 30%, per la presenza di studenti con background migratorio all’interno della stessa aula.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha precisato i contorni dell’applicazione spiegando che “il problema non è l’origine etnica o razziale ma la conoscenza della lingua“, escludendo dai limiti chi possiede già una piena padronanza dell’italiano.

Nei casi di superamento del tetto, gli Uffici scolastici regionali dovrebbero occuparsi di smistare gli alunni in istituti vicini, misura che non convinte i dirigenti scolastici. Il presidente dell’Anp Antonello Giannelli ha osservato che “in termini didattici la questione è fondata e condivisibile ma è difficile trovare una soluzione tecnica”. Critiche le opposizioni, con Elly Schlein che ha bollato l’iniziativa come “una proposta irrealizzabile”.

Le circolari di Mattarella sulla scuola

I documenti richiamati da Meloni risalgono agli anni in cui Sergio Mattarella guidava il ministero della Pubblica Istruzione nel governo Andreotti VI.

Con la circolare ministeriale 301 dell’8 settembre 1989 si indicava che “ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità“.

Il concetto veniva ribadito nella successiva circolare 205 del 26 luglio 1990: “l’assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe”.

Il testo raccomandava inoltre di “ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, per agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani”. Fonti vicine al Colle hanno tuttavia evidenziato la differenza sostanziale tra una circolare amministrativa di orientamento e una norma di legge avente valore cogente.