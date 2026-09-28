Tetto ai prezzi di benzina e diesel di Eni, è corsa al pieno e c'è chi ha già esaurito tutto il carburante

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Eni ha fissato un tetto al prezzo di benzina e diesel, una soglia nettamente più bassa rispetto agli altri distributori. Si tratta di un risparmio di oltre 10 euro per un pieno e per questo, nella prima giornata di prezzo calmierato, molti distributori hanno già finito le scorte. C’è stata una vera e propria corsa al pieno più economico. Dopo la decisione di Eni, che ha raccolto la gratitudine del Governo Meloni, anche IP ha deciso di applicare un limite ai prezzi in circa 300 distributori.

Tetto ai prezzi: dal 28 settembre per 30 giorni

Lo scorso 25 settembre Eni ha annunciato un tetto al prezzo (price cap) dei carburanti commercializzati da Enilive, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Per entrambi si tratta di un risparmio di 0,17 euro al litro rispetto ai livelli medi attuali.

Questo limite massimo al prezzo avrà una durata di 30 giorni, ma la stessa Eni ha annunciato fin dal primo giorno la possibilità di un’estensione fino alla fine dell’anno. Tutto dipenderà dall’andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

Il 28 settembre è iniziato con la corsa ai distributori Eni, dove un pieno poteva arrivare a costare anche 10 euro in meno rispetto alla concorrenza.

Code e carburante esaurito in poche ore

La difficoltà degli italiani nel fronteggiare i costi dei carburanti si è palesata nella giornata del 28 settembre, la prima dello “sconto” di Eni alla pompa. Fin dalle prime ore del mattino sono state registrate lunghe code ai distributori, come a Roma.

Nel giro di poche ore diversi impianti sono andati sold out e hanno dovuto appendere il cartello “carburante esaurito”. Non è accaduto soltanto a Roma: diversi impianti Eni hanno esaurito le scorte in tutto il Paese, da Campobasso a Termoli, da Trento a Brescia fino a Napoli.

Proprio a Napoli è diventato il simbolo di questa giornata il distributore di via Cristoforo Colombo, che ha erogato oltre 2.000 litri di benzina in tre ore e mezza, tanto da dover esporre il cartello “esaurito” a poche ore dall’apertura.

Anche IP mette un limite al prezzo

Dopo Eni, anche IP ha deciso di ridurre il prezzo dei carburanti. La riduzione viene applicata a partire da lunedì 28 settembre e progressivamente “i prezzi verranno stabiliti in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera”, si legge in una nota.

Anche in questo caso, la Presidente del Consiglio ha ringraziato i vertici aziendali e ha garantito che il Governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d’acquisto.