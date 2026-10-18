Tetto al prezzo del gas, ipotesi price cap a 59 euro a partire da gennaio 2026: il risparmio sulle bollette

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Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha assicurato che il tetto italiano al prezzo del gas ridurrà del 10% le bollette di famiglie e imprese, con benefici soprattutto per chi ha contratti a tariffa variabile. Il meccanismo, con riferimento a circa 59-60 euro, dovrebbe partire a gennaio 2026 dopo l’ok politico del Consiglio europeo e il lavoro di Arera.

Il tetto al prezzo del gas

Un taglio del 10% sulle bollette di famiglie e imprese: è la stima con cui il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, accompagna il via libera politico al tetto italiano sui prezzi del gas.

Il titolare del dicastero ne ha parlato in un’intervista al Messaggero, il giorno dopo la chiusura del Consiglio europeo di Bruxelles, definendo l’intesa “un grande passo importante”.

ANSA

Il ministro ha ricordato che una buona parte delle famiglie ha scelto contratti a prezzo fisso ed è quindi rimasta al riparo dai rincari. Il sollievo, spiega, si sentirà soprattutto per chi ha offerte a prezzo variabile e per il mondo produttivo.

Bollette, ipotesi a 59 euro

Sul fronte della trattativa con la Commissione europea, la partita non è ancora chiusa. Il nodo riguarda la soglia di riferimento: “L’ultima fase tecnica è proprio su questo numero, ancora da definire con precisione. Sono in corso ancora dei calcoli legati all’inflazione e le quotazioni sono molto volatili ma il punto di riferimento sono circa 60 euro” ha sottolineato il ministro.

Nelle ultime settimane le ricostruzioni hanno definito un possibile intervallo compreso tra 55 e 65 euro al megawattora, con la cifra di 59 euro come compromesso più probabile, in una versione rivista del modello già sperimentato da Spagna e Portogallo.

Secondo le ricostruzioni, il meccanismo agirebbe sul gas usato per produrre elettricità. Lo Stato compenserebbe le centrali quando il prezzo supera una soglia concordata, così da limitare gli effetti sulle bollette elettriche.

L’intesa serve a sbloccare una parte del decreto bollette varato a febbraio, rimasta per mesi in stallo con Bruxelles. Dopo il confronto con la Commissione, Palazzo Chigi ha parlato di un accordo conforme al quadro europeo sugli aiuti di Stato legati alla crisi mediorientale. Il governo dovrà ora riscrivere l’articolo 6 e approvare un nuovo decreto in Consiglio dei ministri.

Quando partono gli sconti

Pichetto Fratin conferma i tempi: il nuovo sistema dovrebbe partire “a gennaio“. Ad accelerare l’attuazione sarà, a suo dire, il sostegno politico dei leader europei: “Il timbro politico arrivato dal Consiglio dei leader, quindi con la presidente Giorgia Meloni, ci permette un’implementazione rapida con il concorso delle elaborazioni che dovrà fare l’Arera”.

Resta infine il capitolo dei 14 miliardi legati alla flessibilità europea, che per il ministro seguirà una strada separata. “Questo è un capitolo a parte che si aggiungerà per portare altri benefici”. Al Parlamento è già stato trasmesso un elenco di investimenti green, dall’efficientamento a ferrovie, edifici e scuole, compresi gli impianti di condizionamento.