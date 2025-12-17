Tetto contante a 10 mila euro non entra in Manovra, il limite resta a 5 mila con l'emendamento ritirato da FdI

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’innalzamento del tetto del contante a 10 mila euro non entra nella legge di Bilancio 2026. È stato infatti ritirato l’emendamento di FdI alla Manovra che prevedeva di innalzarlo introducendo una imposta di bollo ad hoc di 500 euro sui pagamenti in contanti per importi tra 5.001 e 10.000 euro. Resta quindi l’attuale limite di 5 mila euro, deciso dal governo Meloni nel 2023, quando l’aveva portato da 2 mila a 5 mila euro.

Tetto del contante a 10 mila euro non entra in Manovra

Fratelli d’Italia ha ritirato l’emendamento alla legge di Bilancio, a prima firma Gelmetti, che prevedeva l’aumento del tetto del contante da 5 mila a 10 mila euro.

La proposta prevedeva dal primo gennaio 2026 l’innalzamento del tetto del contante sopra l’attuale soglia di 5 mila euro.

E introduceva una speciale imposta di bollo, di 500 euro, sui pagamenti effettuati in denaro contante per un importo compreso tra 5.001 e 10.000 euro.

Resta il limite attuale di 5 mila euro

Niente di fatto dunque al momento per l’innalzamento del tetto del contante, che era stato proposto da FdI con un emendamento alla manovra, sostenuto anche dalla Lega.

Resta quindi l’attuale soglia di 5 mila euro: in Italia si può pagare cash fino a 5.000 euro, oltre questa soglia si deve ricorrere a forme di pagamento tracciabili, come carte o bonifico.

Il limite all’uso del contante è uno strumento usato per contrastare evasione fiscale e riciclaggio. Introdotto all’inizio degli Anni ’90, è stato più volte modificato.

L’ultimo cambiamento risale alla Manovra 2023, quando il governo Meloni alzò il tetto del contante da 2 mila agli attuali 5 mila euro.

Come funziona negli altri Paesi europei

In Europa i vari Paesi sono finora andati in ordine sparso. In alcuni, tra cui Germania, Olanda e Svezia, non c’è alcun limite ai pagamenti in contanti, anche se in diversi casi per importi elevati sono previsti obblighi di identificazione o segnalazione.

In molti altri ci sono limiti vari, con soglie anche molto basse come i 1.000 in Francia e Spagna e i 500 in Grecia, fino al tetto di 15 mila in Croazia.

Il nuovo regolamento Ue dal 2027

Le cose sono però cambiate di recente: nel 2024 l’Unione europea ha approvato un regolamento che introduce a partire dal 2027 un tetto del contante a 10 mila euro per gli Stati membri.

Si tratta di una soglia massima: il nuovo regolamento Ue prevede infatti il mantenimento o l’eventuale introduzione di soglie nazionali più basse, a discrezione dei singoli Stati.

L’Italia e gli altri Paesi Ue non sono tenuti a portare a 10 mila euro il tetto del contante.