Tetto del casolare crolla a Roma in zona Parco degli Acquedotti, due morti sotto le macerie

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Roma, nella zona del Parco degli Acquedotti, dove un uomo e una donna sono morti dopo il crollo del tetto di un casolare usato da persone senza fissa dimora. Il ritrovamento delle due salme è avvenuto intorno alle 9.15 di venerdì 20 marzo, in via delle Capannelle, nel VII municipio Tuscolano. Ieri era stata registrata un’esplosione. Sul posto è intervenuto il Settimo Gruppo della Polizia Locale, insieme agli agenti del commissariato Romanina, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Si cercano tra le macerie altre possibili vittime.

Roma, Parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare, due morti

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento si sarebbe registrato in piena notte tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo, e avrebbe coinvolto la copertura della struttura.

Non è chiaro che cosa stessero facendo le due vittime nel casolare quando è avvenuto il crollo. Sono stati avviati gli accertamenti per capire con esattezza la dinamica dei fatti.

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L’esplosione nella notte e la scoperta dei due cadaveri

Come riportato da RomaToday, l’allarme è scattato alle 2 di notte quando al 112 è arrivata la segnalazione di un’esplosione in via delle Capannelle, a Roma.

I soccorritori giunti sul posto hanno accertato il crollo del solaio di un casolare in disuso, noto come Casale del Sellaretto.

Sono poi cominciate le operazioni per rimuovere le macerie. E proprio mentre si stava mettendo in sicurezza l’area, in mattinata, è stato fatto il primo tragico rinvenimento del corpo di un uomo privo di vita.

Poco dopo è stata trovata la salma di una donna. Le due vittime non sono state ancora identificate.

Gli aggiornamenti dai vigili del fuoco

Sul posto stanno operando la polizia di Stato e la polizia Scientifica, i vigili del fuoco con la squadra Tuscolano, il nucleo cinofilo, il nucleo Usar, il nucleo Gos con il funzionario di guardia e gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale.

Alle ore 11 di venerdì 20 marzo, i vigili del fuoco hanno fatto sapere che sono in corso operazioni per escludere la presenza di altre persone coinvolte.