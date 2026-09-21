Tetto di stranieri in classe, Zuppi risponde a Meloni: "Non possiamo accettarlo, scuola sia inclusiva"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il cardinale Matteo Zuppi boccia la stretta sugli studenti stranieri a scuola lanciata da Giorgia Meloni. Il presidente della Conferenza episcopale italiana è intervenuto indirettamente nel dibattito sulla proposta di legge annunciata dalla presidente del consiglio per mettere un tetto al numero di alunni non italiani e il divieto di burqa e niqab in classe. “Auguriamo alle nostre scuole di essere comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, luoghi in cui nessuno si senta escluso” ha affermato chiaramente il numero uno della Cei.

Il tetto di stranieri in classe lanciato da Giorgia Meloni

Dal pulpito dell’evento organizzato dall’associazione dei giovani di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni ha lanciato il decreto legge pronto ad arrivare sul tavolo del Cdm, con all’interno le norme per fissare un numero massimo di studenti stranieri nelle scuole, l’obbligo di imparare l’italiano per i genitori degli alunni con difficoltà di inserimento e il divieto di burqa e niqab in classe.

Una proposta subito contestata dall’opposizione, i cui contenuti stridono anche con le parole espresse dal cardinale Zuppi durante il Consiglio episcopale permanente di autunno in corso a Roma.

ANSA

Il discorso sulla scuola del cardinale Zuppi

Aprendo i lavori dell’organo intermedio dei porporati a Roma, il presidente della Cei ha affrontato il tema della scuola in occasione del ritorno in classe, ma anche alla luce degli episodi di accoltellamento dei docenti da parte degli studenti all’interno degli istituti, come la più recente aggressione alla professoressa Isabella Marsilio nel quartiere Centocelle della Capitale.

In un passaggio del suo discorso, il cardinale Zuppi ha tenuto a precisare che ”la questione educativa non è un tema tra gli altri, né si riduce a programmi e metodologie. Tocca il cuore della nostra convivenza”, sottolineando inoltre che “i recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente e devono spingerci a una presenza rinnovata nel mondo educativo”.

Le parole del presidente della Cei

Nel suo intervento, il porporato è sembrato rispondere indirettamente alla stretta del governo, inserendo “quella delle disuguaglianze educative” tra le “sfide non più rinviabili” sulla scuola.

”Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace” ha affermato a chiare lettere il cardinale Zuppi.