Tetto massimo ai prezzi dei carburanti, gestori contro la scelta di Eni accusata di "concorrenza sleale"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Levata di scudi delle compagnie petrolifere di fronte al tetto dei prezzi dei carburanti deciso da Eni. Le piccole insegne delle pompe di benzina accusano di “concorrenza sleale” la partecipata dello Stato che ha fissato un limite ai rincari ai distributori. Una scelta apprezzata dal governo e che fa tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti, ma che fa protestare soprattutto i piccoli gestori indipendenti.

Il tetto massimo sui prezzi di Eni

Eni ha stabilito un tetto massimo alle sue circa quattromila stazioni di servizio sparse per tutta Italia, in concomitanza con il dimezzamento del taglio delle accise sul diesel già scattato su decisione del governo, da un sconto di 12,2 centesimi a 6,1 centesimi al litro.

A partire da lunedì 28 settembre i prezzi ai distributori del cane a sei zampe non supereranno dunque i 1,99 euro per la benzina e i 2,19 euro per il diesel, a fronte di tariffe medie ancora in aumento a livello nazionale: secondo l’ultimo monitoraggio dell’Osservaprezzi del Mimit aggiornato a domenica 27 settembre, al self service la verde è arrivata a 2,159 euro, mentre il gasolio a 2,337 euro al litro.

Il precedente e gli effetti sul mercato dei carburanti

Come ricorda Repubblica, un’iniziativa simile era stata presa da Eni nei fine settimana dell’estate 2012, quando le lunghe code di auto alle pompe di benzina del colosso avevano piano piano spinto il mercato ad adeguarsi, facendo scendere per un periodo i prezzi medi dei carburanti.

Un riequilibrio dovuto al peso di circa il 20% che la compagnia ha sulla rete nazionale, ma che i piccoli gestori, le cosiddette pompe bianche che costituiscono metà del mercato, farebbero fatica a sostenere.

Le proteste dei distributori indipendenti

Secondo Figisc-Confcommercio, infatti, la decisione di Eni avrebbe “l’effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione”, sottolineando come è “pur sempre un sistema economico che deve reggere”.

Tanto che l’associazione che rappresenta i piccoli marchi, Assopetroli, ha convocato d’urgenza un comitato di presidenza per calcolare gli effetti del tetto massimo del colosso sulla concorrenza, senza escludere azioni di tutela.