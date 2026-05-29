Texas, montagne russe bloccate a 30 metri d'altezza lasciano 8 persone intrappolate: il video del salvataggio

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Paura durante una gita scolastica in Texas, un gruppo di studenti è rimasto bloccato sulle montagne russe a 30 metri d’altezza. I soccorsi hanno impegato oltre tre ore per riportare le otto persone intrappolate a terra. L’incidente è avvenuto sulle Iron Shark, una delle principali attrazioni del Galveston Island Historic Pleasure Pier.

Studenti bloccati sulle montagne russe

Il 28 maggio una scolaresca americana è stata portata in gita al Galveston Island Historic Pleasure Pier. Otto studenti sono saliti sulle montagne russe che si affacciano sul mare ma il meccanismo ha avuto un problema.

Come riporta NBCNews, il gruppo è rimasto bloccato a 30 metri d’altezza. L’allarme è scattato poco dopo le 17.20 ora locale, le Iron Shark si sono fermate proprio quando una delle vetture veniva spinta lungo la salita verticale.

Gli 8 ragazzi a bordo, studenti del distretto scolastico di Houston, sono rimasti per ore sospesi nel vuoto sotto il sole a pochi metri dalla vetta della giostra.

L’intervento dei vigili del Fuoco

Sul posto sono arrivati in brevissimo tempo i vigili del fuoco dopo aver ricevuto una prima chiamata intorno alle 17:3o.

Le operazioni di recupero dei ragazzi si sono però rivelate estremamente difficili perché anche la piattaforma elevatrice, che solitamente è utilizzata per aiutare a evacuare i passeggeri in caso di blocco, ha avuto problemi meccanici.

I pompieri hanno dovuto utilizzare un loro mezzo antincendio e i ragazzi sono stati estratti uno alla volta dai seggiolini e legati con imbracature per poi scendere a piedi attraverso una enorme autogru.

L’intera operazione di soccorso è durata oltre tre ore con l’ultima persona a bordo dell’attrazione che è scesa poco dopo le 21:00.

Gli studenti stanno bene

Il capo dei vigili del fuoco, Mike Varela Jr., ha spiegato che i ragazzi “erano scossi per essere scesi da quella scala ed essere stati sotto quel sole cocente”.

In ogni caso “sono stati visitati per la disidratazione ma stanno bene“.

Il parco divertimenti, che sorge su un molo, nel frattempo è rimasto chiuso ed è in corso un’ispezione approfondita dell’attrazione.

Il Galveston Island Historic Pleasure Pier ha fatto sapere che la giostra “ha avuto un malfunzionamento durante la salita iniziale ma, come previsto, si è fermata immediatamente per garantire la sicurezza di tutti”.

“La nostra attenzione si è immediatamente concentrata sulla sicurezza dei nostri 8 ospiti. Pertanto, abbiamo contattato i vigili del fuoco per chiedere assistenza, assicurandoci che tutti gli ospiti venissero evacuati in sicurezza dall’attrazione”, ha concluso.