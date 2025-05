Tg1 nella bufera per la scritta "Free Gaza", il cameraman cambia l'inquadratura: critiche sui social

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Bufera sul Tg1, piovono critiche sui social per quanto avvenuto durante la diretta mattutina del telegiornale dell’ammiraglia Rai. Nel corso di un collegamento da Napoli in seguito allo sciame sismico ai Campi Flegrei, il cameraman cambia bruscamente inquadratura quando si accorge che alle spalle della giornalista che sta parlando compare la scritta “Free Gaza“.

Tg1, il cameraman cambia bruscamente l’inquadratura

L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 14 maggio durante l’edizione mattutina del Tg1 condotta da Sonia Sarno.

Tra i temi trattati la forte scossa di terremoto e lo sciame sismico ai Campi Flegrei di ieri, 13 maggio.

Fonte foto: X Grande Flagello La scritta “Free Gaza” alle spalle della giornalista Rai

E proprio durante il servizio sul terremoto di Francesca Coppola, giornalista della Tgr Campania, in collegamento da Napoli, ci sono stati dei momenti di confusione.

Quando in studio si sono accorti che su un muro alla spalle della giornalista c’è una scritta “Free Gaza“, con tanto di bandiera palestinese.

La scritta “Free Gaza” alle spalle della giornalista

Il cameraman cambia bruscamente inquadratura, girando e zoomando la telecamera a sinistra, a destra e in alto.

A quanto pare senza un criterio preciso, inquadrando il traffico, le auto e gli alberi pur di non riprendere la reporter che sta parlando e la scritta alle sue spalle.

Non solo, come mostra un video diffuso su X dalla pagina satirica Il Grande Flagello, Coppola è stata poi interrotta dalla conduttrice in studio, che dice “Grazie, grazie a Francesca Coppola” chiudendo il collegamento da Napoli.

Le polemiche sui social

Molte le critiche sui social network rivolte al Tg1 per la scelta di cambiare repentinamente la ripresa canonica della giornalista che sta parlando soltanto per non far vedere una scritta dal contenuto politico.

“Più realisti del re”, scrive su X un utente, “paura di perdere il posto” un altro. In diversi parlano di “TeleMeloni“.

Alcune persone hanno poi evidenziato che lo stesso collegamento, con la stessa inquadratura, è stato fatto anche al Tg3 e al Tgr Campania.

E la scritta “Free Gaza” è rimasta “bella visibile alle spalle della giornalista per tutto il collegamento”.