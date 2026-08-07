Tg1 ricorda Francesco Guccini solo in chiusura, le critiche alla Rai e il confronto con Peppino Di Capri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La morte di Francesco Guccini è passata in secondo piano sul Tg1, finita ultima nella scaletta del 6 agosto. Pioggia di critiche sul telegiornale, accusato di essere “meloniano”. Chi critica l’edizione del Tg1 delle 13:30 lo fa mettendo a confronto l’apertura dello stesso telegiornale lo scorso 11 luglio, quando a morire fu il cantante napoletano Peppino di Capri. Una scelta molto diversa per la morte di Guccini, che su Rai 1 e Canale 5 non trova spazio neanche con speciali e omaggi.

L’annuncio della morte in chiusura

Il Tg1 annuncia la morte di Francesco Guccini come ultima notizia dell’edizione delle 13:30. Una posizione nella scaletta che non è passata inosservata. Tante le critiche online, da parte di utenti o da commentatori e quotidiani.

A pesare è soprattutto il confronto con la morte di un altro interprete della canzone scomparso recentemente. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, lo scorso 11 luglio la notizia della morte del cantante napoletano Peppino di Capri è stata l’apertura del Tg1 delle 13:30.

In molti si domandano come sia possibile che uno dei cantautori più rappresentativi della canzone d’autore italiana, il “Maestro”, sia finito collocato in chiusura dello stesso telegiornale. Per questo c’è chi non risparmia frecciatine contro la cosiddetta Telemeloni, come cita Fanpage.

Nessun omaggio a Guccini

A far discutere è anche l’assenza sulle due ammiraglie generaliste, Rai 1 e Canale 5, di omaggi televisivi a Francesco Guccini. Mentre le reti più piccole, in particolare Rai 3 e Radio 3, hanno dato ampia notizia dell’evento, Rai 1 e Canale 5 non hanno fatto altrettanto.

Anche se lo stesso Guccini è sempre stato molto più legato alle televisioni che davano più spazio alla cultura o ai canali d’autore, non sono passate inosservate le scelte di non trasmettere speciali in prima serata o omaggi che ricordassero il contributo di Guccini.

Il giorno dopo, venerdì 7 agosto, per omaggiare il cantautore solo Cine34 ha mandato in onda il film “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, nel quale Guccini fa un cameo. Sabato 8 agosto la Rai manderà in onda alle 19:10 su Rai Movie “Radiofreccia”, nel quale Guccini interpreta il barista del bar Laika.

Il rapporto con la destra e Meloni

Le critiche online fanno diretto riferimento al rapporto complesso e sempre molto conflittuale che Guccini ha avuto con le destre della storia italiana e alla sua preoccupazione rispetto all’attuale governo Meloni.

Molti commenti fanno riferimento a “Telemeloni” e a una sorta di vendetta implicita nel relegare in chiusura del Tg1 la morte del cantautore, a differenza di Peppino Di Capri in apertura, che era molto più vicino ai politici di destra.

Un collegamento semplice da fare, come accade spesso nei commenti social, per via proprio del confronto tra Giorgia Meloni e Francesco Guccini. Un esempio è quando il cantautore rifiutò di partecipare ad Atreju o quando riscrisse Bella ciao per criticare Berlusconi, Salvini e Meloni. La premier ha impiegato più tempo dei suoi colleghi per scrivere un messaggio di saluto all’artista, pur non dimenticando di sottolineare proprio le dichiarazioni “livorose” nei suoi confronti. “Continuerò a cantare le sue canzoni, anche se non ne sarebbe contento”, ha dichiarato Meloni.