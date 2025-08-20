The Twisted Tale of Amanda Knox su Disney+, chi è la protagonista Grace Van Patten

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dal 20 agosto è disponibile su Disney+ The Twisted Tale of Amanda Knox, miniserie in otto puntate che ripercorre la vicenda giudiziaria di Amanda Knox, condannata e poi definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007.

La produzione, curata da 20th Television e Littlefield Company, porta la firma della showrunner KJ Steinberg (già autrice di Gossip Girl e This Is Us) e vede tra i produttori esecutivi la stessa Amanda Knox insieme al marito Christopher Robinson e a Monica Lewinsky.

ANSA Un’immagine della serie “The twisted Tale of Amanda Knox”, uscita oggi su Disney+

La serie si presenta come un “true crime” che racconta i processi, le accuse e il ruolo dei media, offrendo al tempo stesso la possibilità a Knox di rivendicare la propria versione dei fatti.

Una storia controversa

Girata tra Canada, Budapest e alcune location italiane, la serie ripercorre i momenti più drammatici dell’inchiesta: dalle prime indagini con l’arresto di Amanda Knox e Raffaele Sollecito fino all’assoluzione definitiva pronunciata dalla Cassazione, che sottolineò errori e lacune investigative.

L’unico condannato per l’omicidio è Rudy Guede, che ha scontato la sua pena. La miniserie però non si limita alla cronaca giudiziaria, ma offre il punto di vista personale della sua protagonista (scelta che è già stata ampiamente criticata, vista come un tentativo di rielaborazione personale e culturale da parte di Knox).

Centrali sono difatti i pregiudizi che avvolsero Knox, soprannominata “Foxy Knoxy” dalla stampa internazionale, e il peso mediatico che influenzò l’opinione pubblica, con una narrazione che alterna ricostruzione processuale e riflessione critica sul rapporto tra giustizia, percezione e immagine pubblica.

Grace Van Patten, il volto di Amanda Knox

A vestire i panni di Amanda Knox è Grace Van Patten, attrice newyorkese di 29 anni. Figlia del regista Tim Van Patten (noto per aver diretto episodi di I Soprano e Boardwalk Empire), ha debuttato giovanissima sul piccolo schermo in I Soprano e si è poi distinta in produzioni indipendenti e in serie di rilievo, come Nine Perfect Strangers accanto a Nicole Kidman.

Van Patten ha raccolto l’eredità di Margaret Qualley, inizialmente scelta per il ruolo. In un’intervista, l’attrice ha sottolineato come il suo obiettivo fosse restituire non solo la vicenda giudiziaria, ma soprattutto il vissuto interiore di Knox.

“La serie esplora il pregiudizio che Amanda subì – ha spiegato – ed è giusto che abbia avuto l’opportunità di riprendersi la sua storia e dare la sua versione”.