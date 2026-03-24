Theodore Kyriakou di Antenna rileva gruppo Gedi, chi è il greco e perché ha comprato Repubblica e Radio Deejay

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Attraverso Antenna Group, Theodore Kyriakou ha rilevato da Exor il 100% di Gedi: nell’operazione rientrano Repubblica e le radio Deejay, Capital e m2o, oltre a HuffPost Italia, Limes e Manzoni. Antenna promette investimenti e indipendenza editoriale; il Cdr di Repubblica attacca Elkann per i tempi e le modalità della cessione e chiede garanzie.

Theodore Kyriakou e Antenna Group comprano Gedi

Antenna Group (controllata da K Group) ha annunciato l’acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale da Exor: nell’operazione rientrano “il quotidiano La Repubblica”, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, oltre a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria Manzoni.

Secondo Esquire, l’acquirente è Theodore Kyriakou, 52 anni, ateniese, ultraconservatore vicino a Trump e in accordi con Qatar e Arabia Saudita, erede di una famiglia di armatori, per il quale l’acquisto di Gedi sarebbe un investimento strategico con un prezzo stimato attorno ai 110 milioni.

ANSA

Nel perimetro dell’intesa non c’è La Stampa, destinata a un’altra operazione separata (già indicata da GEDI/Exor).

Il piano di Antenna Group su Gedi

Nel comunicato ufficiale, Antenna Group scrive che l’acquisizione “rafforzerà” un’organizzazione indipendente basata in Italia e dichiara che “mantenere l’indipendenza editoriale di tutti i media acquisiti è sempre importante” e che “preservare identità, credibilità e pluralismo” è un principio centrale della strategia del gruppo.

Antenna aggiunge che intende investire “significativo nuovo capitale” per “estendere la portata de La Repubblica” e valorizzare il lavoro dei giornalisti.

Sul fronte radio, parla dell’obiettivo di “creare un importante Mediterranean radio network hub” e di investimenti anche in documentari, streaming, podcast, produzione musicale ed editoriale, education e cinema.

La reazione della redazione di Repubblica e la nuova CEO di Gedi

Il Cdr di Repubblica ha diffuso una nota molto dura contro Exor e John Elkann, legando l’annuncio ai tempi della redazione: ““Exor comunica la cessione del Gruppo Gedi ad Antenna Group proprio nelle ore in cui i giornalisti sono impegnati nel lavoro per raccontare la vittoria del No al referendum”.

E aggiunge: “Scegliere un giorno del genere è la finale mancanza di rispetto verso il giornale e la sua storia dell’ormai ex editore di Repubblica. Non lo rimpiangeremo affatto”. Il Cdr annuncia poi che la redazione continuerà a battersi “ricorrendo a qualsiasi strumento di lotta”.

Sul fronte manageriale, Antenna comunica che Mirja Cartia d’Asero diventerà CEO di GEDI dopo il completamento dell’operazione e che Mario Orfeo resterà direttore di Repubblica, mentre Linus continuerà a guidare le attività radio.