Un arresto in un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Thiene, che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 50enne cittadino marocchino, accusato di furti ai danni di persone anziane e di autoriciclaggio. L’ordinanza è stata emessa dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza dopo accurate indagini che hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata dalla Compagnia di Thiene a seguito di alcuni episodi di furto ai danni di persone vulnerabili. Le indagini sono state condotte attraverso osservazioni, controlli, pedinamenti e l’analisi di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Grazie a queste attività, i militari hanno raccolto elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti nei confronti del sospettato.

Gli episodi contestati: due colpi in pochi giorni

All’indagato sono stati contestati due episodi specifici avvenuti nel mese di novembre 2025. Il primo si è verificato il 17 novembre 2025 a Zanè, intorno alle 15:00, nei pressi del cimitero comunale di via Verdi. In questa occasione, una donna anziana, vedova, è stata avvicinata da un uomo che, con un gesto improvviso, le ha strappato dal collo una collana in oro, per poi fuggire rapidamente a bordo di un’autovettura grigia.

Il secondo episodio è avvenuto il 21 novembre 2025 a Montecchio Precalcino, nella tarda mattinata. Una pensionata, rientrando nella propria abitazione, ha sorpreso un individuo che si era introdotto nell’appartamento forzando un infisso. L’uomo, scoperto, si è avvicinato alla donna e le ha strappato dal collo una collana in oro giallo, dandosi poi alla fuga a piedi per le vie circostanti. Successivamente, è stato accertato che dall’abitazione erano stati asportati anche un orologio in oro da donna, vari monili in oro e una piccola somma di denaro contante.

Il ritrovamento della refurtiva e il sequestro del denaro

L’attività investigativa dei Carabinieri di Thiene ha permesso di rinvenire, presso un esercizio commerciale “compro oro” situato a Vicenza, i monili in oro giallo sottratti durante il furto a Montecchio Precalcino. Inoltre, all’indagato è stata sequestrata una cospicua somma di denaro, pari ad alcune migliaia di euro, ritenuta presumibilmente provento di reati.

L’ordinanza di custodia cautelare e gli arresti domiciliari

L’Autorità Giudiziaria, condividendo le risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 50enne cittadino marocchino. L’ordinanza è stata eseguita dai militari della Compagnia di Thiene e, al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione nel comune di Zanè (VI).

