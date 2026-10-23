Thomas Markle padre di Meghan accusato di pedopornografia, denunciato dal fratello della duchessa di Sussex

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Thomas Markle, 82enne padre di Meghan, è indagato nelle Filippine per pedopornografia, accusato di presunto possesso di materiale compromettente dal figlio Thomas Jr. Il diretto interessato nega tutto, mentre la duchessa di Sussex rivela di aver saputo delle accuse nel 2018 e spiega che per questo motivo ha tenuto lontani i figli dal nonno: “Volevo proteggerli”.

Thomas Markle denunciato per pedopornografia

A far emergere il caso che investe Thomas Markle, il padre da tempo allontanato da Meghan, duchessa di Sussex, è stato il tabloid britannico The Sun. L’unità per la tutela dell’infanzia del Dipartimento di Giustizia delle Filippine ha confermato alla CNN che la vicenda è “sotto indagine”.

L’uomo, cittadino statunitense, respinge ogni addebito e, come prevede qualsiasi ordinamento, va considerato innocente fino a un eventuale accertamento giudiziario.

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Il figlio lo accusa di pedopornografia

A segnalare il presunto materiale alle autorità è stato Thomas Markle Jr., 60 anni, fratellastro di Meghan. Secondo il suo racconto, avrebbe trovato centinaia di file, forse migliaia, tra scatoloni e dischi rigidi lasciati dal padre nell’abitazione di Cebu, dove Markle senior aveva vissuto prima di rientrare negli Stati Uniti nel maggio scorso.

Il rientro era avvenuto dopo un ictus e un trombo che, lo scorso dicembre, avevano portato all’amputazione della gamba sinistra. Markle Jr. ha presentato una deposizione giurata alla polizia filippina specializzata nei reati contro i minori e ha informato anche l’FBI, che secondo il Sun ne ha preso atto e valuta un’indagine autonoma.

“Quando ho trovato quel materiale sono rimasto inorridito e non ho avuto altra scelta che denunciare mio padre” ha commentato il figlio 60enne. “L’ho sostenuto, accudito e aiutato per anni, ora basta. Non gli parlerò mai più, salvo che per testimoniare in tribunale contro di lui”.

Raggiunto dal Daily Mail, il padre di Meghan ha definito le accuse “menzogne disgustose” e si è detto “scioccato, ferito e molto turbato” dal figlio. “Non potrei mai fare ciò di cui vengo accusato” ha sostenuto, come riporta la CNN.

Meghan rompe il silenzio

Con una rara dichiarazione pubblica, la moglie del principe Harry ha spiegato di essere già venuta a conoscenza in precedenza di accuse inquietanti. Nel 2018, una lettera indirizzata alla Metropolitan Police e al reparto di protezione dei reali le era stata condivisa, insieme alla garanzia che fosse in corso un accertamento.

È questa, ha chiarito, la ragione della rottura definitiva con il genitore, al quale sono stati preclusi anche i rapporti con i nipoti Archie e Lilibet, di 7 e 5 anni.

La duchessa si è detta “profondamente turbata” da accuse “più ripugnanti di quanto si possa mai immaginare”. Meghan ha affermato che i suoi pensieri “sono per quei bambini a cui può essere stato fatto del male”, chiedendo che sia fatta piena giustizia e che la tutela dei più piccoli resti la priorità.

Non è mancata infine una stoccata a una parte della stampa britannica, che per anni l’aveva accusata di trattare con freddezza il padre anziano e malato: “Ora si potrà comprendere come la decisione di tenere mio padre a distanza dai nostri figli fosse motivata, a dispetto delle distorsioni di certi media, da una ragione precisa, quella di proteggerli”.