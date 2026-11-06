Thomas Markle padre di Meghan arrestato in una Rsa in Florida, materiale pedopornografico in due depositi

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Thomas Markle, padre di Meghan Markle, è stato arrestato durante il suo ricovero nella casa di cura Maravida Senior Living di Lakeland, in Florida. L’accusa a carico dell’82enne è quella di possesso di materiale pedopornografico. Il fermo è avvenuto a seguito di una segnalazione all’FBI da parte della redazione del Daily Mail. Il materiale incriminato sarebbe stato rinvenuto in due depositi, uno nelle Filippine e uno in Messico.

Arrestato il padre di Meghan Markle

La notizia è arrivata dal Daily Mail. Intorno alle 9 del mattino (ora locale) di venerdì 6 novembre gli agenti dell’FBI sono entrati nella casa di cura Maravida Senior Living di Lakeland, in Florida, e hanno arrestato Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex, Meghan Markle.

L’uomo, 82 anni, è accusato di possesso di materiale pedopornografico. L’arresto è scattato a seguito degli accertamenti eseguiti dalle autorità dopo una segnalazione che la stessa redazione aveva inviato su un deposito di materiale illecito scoperto in Messico, non distante dalla residenza di Thomas, a Rosarito.

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Un altro deposito è oggetto di accertamenti nelle Filippine. Lo riferisce al Daily Mail Thomas jr, 60 anni, dopo il rinvenimento di immagini che immortalerebbero abusi su minori presenti nell’ex abitazione di famiglia a Cebu. Lo stesso figlio avrebbe segnalato la presenza di altri due depositi a Los Angeles.

Ascoltato dal The Sun, Thomas jr ha detto: “Ho il terrore di pensare a cosa potrebbe scoprire l’FBI, soprattutto alla luce di quanto è già stato rinvenuto nelle Filippine e in Messico”.

Cosa ha trovato la polizia messicana

Secondo la ricostruzione del Daily Mail, che ha reso pubbliche le foto scattate dalle autorità all’interno del deposito di Rosarito (Messico), gli agenti della polizia messicana avrebbero trovato scatole malmesse contenenti materiali di ogni sorta, da fotografie a macchine fotografiche, da VHS a chiavette USB. La redazione ha potuto visionare il mandato di perquisizione, nel quale si parla di “prove consistenti in materiale pedopornografico”.

L’abitazione di Rosarito un tempo appartenuta a Markle senior, ora, è stata sequestrata e al suo ingresso è stata affissa la scritta: “Aseguramiento de inmuebles”, ovvero “sequestro di immobile”. Mentre un agente perlustrava il deposito, avrebbe indietreggiato ed esclamato: “Ay, cabron!”, ovvero: “Oh, dannazione”. Ascoltato in precedenza dopo la segnalazione del figlio sul deposito delle Filippine, Thomas senior aveva parlato di “menzogne malate” e aveva aggiunto: “Non ho mai avuto rapporti sessuali con nessuno di età inferiore a 18 anni”.

Il rapporto con Meghan Markle

Della guerra silenziosa tra Meghan Markle e suo padre si è avuta conferma nel 2018, quando Thomas Wayne Markle (questo il nome completo) non fu invitato al matrimonio con Harry, duca di Sussex.

Nello stesso anno Scotland Yard l’aveva informata sulle indagini a carico del padre. L’ex attrice di Suits aveva parlato di accuse “più ripugnanti di quanto si possa mai immaginare”. Per il momento la duchessa di Sussex non ha rilasciato dichiarazioni sulle nuove indagini nell’ex residenza in Messico, ma non si esclude che possa nuovamente rompere il silenzio sulla vicenda.