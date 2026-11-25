Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Thomas Markle, padre di Meghan Markle, moglie del principe Harry, è stato incriminato per possesso di materiale pedopornografico e rischia fino a 40 anni di carcere. Il tribunale federale della California ha formalizzato le accuse nei suoi confronti, dopo l’arresto risalente al 6 novembre.

L’arresto di Thomas Markle

Thomas Markle, 82 anni, è stato arrestato il 6 novembre con le medesime accuse mentre si trovava nella casa di riposo dove viveva, in Florida.

Come riportato da Rainews, gli agenti federali avevano sequestrato decine di fotografie, negativi, diapositive e libri contenenti immagini di presunti abusi sessuali su minori in due depositi affittati dall’uomo a Los Angeles.

Stando agli atti giudiziari, materiale analogo sarebbe stato ritrovato anche nelle Filippine, dove Thomas Markle ha vissuto prima di rientrare negli USA. Un testimone avrebbe riconosciuto il padre di Meghan in almeno due delle fotografie che sono state sequestrate.

Thomas Markle era stato inizialmente rilasciato su cauzione, ma il tribunale ha poi deciso di revocare il provvedimento accusandolo di aver tentato di rimuovere il braccialetto elettronico.

Attualmente, Thomas Markle è in custodia cautelare in Florida ma dovrebbe essere trasferito a Los Angeles.

Anche nelle Filippine è stata aperta un’indagine nei confronti di Thomas Markle per detenzione di materiale pedopornografico e per la presunta intenzione di distribuirlo.

L’incriminazione e cosa rischia ora il padre di Meghan

Un grand jury federale di Los Angeles ha formalmente incriminato Thomas Markle con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico, dopo che un giudice, in base a una perizia psichiatrica, ha stabilito che il padre di Meghan è in grado di affrontare il processo, comprendere le accuse a lui rivolte e collaborare con il suo avvocato.

Durante il colloquio con la psichiatra, che è durato circa 90 minuti, Thomas Markle ha respinto ogni accusa. Avrebbe detto: “Perché sono qui? Che cosa ho fatto? Non ho materiale pedopornografico. Non ho fotografie di bimbi nudi”.

Il padre di Meghan rischia fino a 40 anni di carcere, stando a quanto riferito dal procuratore federale Bill Essayli.

Secondo il tribunale federale della California che ha formalizzato le accuse, come riportato da Il Post, Markle sarebbe stato in possesso (e sarebbe stato consapevole di esserlo) di una serie di negativi fotografici che raffigurano minori, nudi o seminudi.

Quali sono i rapporti tra Meghan Markle e il padre Thomas

Il caso è esploso a ottobre, quando The Sun ha reso noto che il figlio di Thomas Markle avrebbe scoperto immagini di abusi sessuali su minori mentre esaminava alcuni scatoloni nella precedente casa del padre nelle Filippine.

A fine ottobre Meghan Markle, che si è distaccata dal padre e non ha mai consentito a lui di avere contatti con i figli, si era detta “profondamente sconvolta“.

La duchessa di Sussex, Harry e i loro due figli sono tornati a vivere nel Regno Unito a fine agosto, dopo 6 anni trascorsi negli USA.

Thomas Markle, invece, è rientrato negli USA dalle Filippine dopo essere stato colpito, a inizio anno, da un ictus e aver subito l’amputazione della sua gamba sinistra.