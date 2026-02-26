Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre provvedimenti di DASPO, questo il bilancio di un intervento della Polizia a seguito di minacce e aggressione verbale avvenute durante una partita di calcio dilettantistica a Padova. I provvedimenti, disposti dal Questore Marco Odorisio, sono stati notificati a tre tifosi della squadra Nuova Monselice, accusati di aver insultato e minacciato un giovane tifoso della squadra avversaria.

Disordini allo stadio a Padova

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 1° febbraio presso il campo comunale di via Luxardo a Padova, durante la partita di campionato di Promozione tra la formazione locale del Torre e la squadra ospite Nuova Monselice.

Nel corso dell’incontro un gruppo di tifosi del Monselice si è reso protagonista di comportamenti aggressivi nei confronti dei calciatori della squadra di casa e della terna arbitrale, con ripetute offese e minacce.

L’aggressione al tifoso locale

La situazione è degenerata verso la fine del primo tempo quando un giovane tifoso locale, un 20enne padovano, si è avvicinato ai supporters ospiti nel tentativo di calmare gli animi.

In risposta è stato immediatamente accerchiato da alcuni tifosi del Monselice e fatto oggetto di insulti, minacce di morte e aggressione verbale.

In particolare un 45enne e un 34enne monselicensi hanno rivolto al ragazzo gravi espressioni minatorie, tra cui frasi come “ti uccidiamo, abbiamo le nocche dure, vedrai a fine partita… ti ammazziamo”. Un altro 20enne tifoso del Monselice si è avvicinato con atteggiamento intimidatorio, afferrando la vittima per il bavero della giacca e minacciandolo di “ammazzarlo di botte”.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

Solo grazie all’intervento di un altro tifoso locale le parti sono state temporaneamente separate, ma le condotte minacciose sono riprese poco dopo anche nei pressi del bar dello stadio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ricostruito l’accaduto. La vittima, affetta da patologia cardiaca, è stata trovata in evidente stato di agitazione e tremore. Considerata la sua condizione è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto del giovane presso il Pronto Soccorso.

Le indagini della DIGOS e i provvedimenti adottati

Le successive indagini condotte dagli agenti della DIGOS, supportate dalle immagini della videosorveglianza e dalle dichiarazioni raccolte, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e di individuare i responsabili delle minacce e dell’aggressione verbale.

Tre tifosi del Monselice, rispettivamente di 20, 34 e 45 anni, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce.

I DASPO e le misure di prevenzione

Alla luce degli episodi accertati, il Questore della provincia di Padova ha disposto l’immediata attivazione degli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Sussistendo i presupposti di legge, la Divisione Anticrimine ha emesso tre provvedimenti di DASPO: uno della durata di 3 anni e due della durata di 2 anni, nei confronti dei tifosi monselicensi ritenuti responsabili delle condotte illecite. Il provvedimento vieta loro l’accesso agli impianti sportivi in occasione di manifestazioni calcistiche.

