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Un arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, questoil bilancio di un intervento della Polizia avvenuto ieri a Vicenza. Un cittadino ivoriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essersi reso responsabile di furto e aggressione nei confronti del personale di un supermercato, per poi minacciare anche gli agenti intervenuti. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 6 agosto 2026 nei pressi di Corso Santi Felice e Fortunato, dove l’uomo è stato bloccato dopo un inseguimento e tratto in arresto in flagranza di reato.

La ricostruzione dei fatti di Vicenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato alle 13.40 del 6 agosto 2026, quando la Sala Operativa della Questura di Vicenza ha inviato due operatori della Squadra Volante nei pressi di un supermercato in Corso Santi Felice e Fortunato, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 113.

La nota riferiva di un individuo che, dopo essersi impossessato di diversi prodotti all’interno del punto vendita, si era dato alla fuga, aggredendo il vicedirettore e venendo inseguito dall’addetto alla sicurezza.

L’inseguimento per le vie della città

Il vigilante, mantenendo il contatto visivo con il sospetto, ha guidato gli agenti lungo un percorso che ha toccato via Rattazzi, via Mameli, via Cairoli, via Adenauer e il parco limitrofo, fino a raggiungere Viale del Mercato Nuovo, dove l’uomo è stato intercettato nei pressi della chiesa di zona.

Durante la fuga, il soggetto ha rivolto ripetute minacce di morte all’addetto alla sicurezza che lo stava inseguendo.

Il tentativo di dialogo e la resistenza all’arresto

Gli agenti hanno tentato di instaurare un dialogo pacifico con il sospetto, identificato in un cittadino ivoriano già noto per precedenti e condotte antigiuridiche. Tuttavia, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile, rifiutando di collaborare e inveendo con frasi oltraggiose e minacciose nei confronti dei poliziotti.

Ha inoltre negato di mostrare il contenuto dello zaino in suo possesso. Di fronte alla crescente aggressività e al rischio concreto che il soggetto potesse sottrarsi al controllo, è stato richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale in supporto.

La cattura e il recupero della refurtiva

Nonostante la presenza dell’equipaggio di supporto, il sospetto ha continuato a opporre resistenza, dimenandosi con forza per impedire le verifiche. Approfittando di un momento di distrazione, un agente è riuscito a sottrargli lo zaino e il marsupio che indossava, garantendo così la sicurezza degli operatori.

Alle 14, in considerazione della gravità delle azioni commesse e della flagranza di reato, l’uomo è stato arrestato per i reati previsti dagli articoli 628, comma 2, e 337 del Codice Penale. La perquisizione ha permesso di recuperare tutta la merce sottratta poco prima dal supermercato.

Minacce agli agenti e ulteriori accertamenti

Condotto presso gli Uffici UPGSP, l’arrestato ha proseguito nella sua condotta aggressiva, arrivando a rivolgere gravi minacce a un operatore di polizia, dichiarando: “Quando esco ti faccio vedere io chi sono, vengo ad ammazzarti la famiglia“.

Sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato identificato tramite il relativo codice C.U.I. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria intestata a terzi, della cui provenienza non ha saputo fornire spiegazioni. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche ai sensi dell’articolo 648 del Codice Penale.

Le testimonianze del personale del supermercato

Nel corso delle indagini, l’addetto alla sicurezza ha ricostruito la dinamica dei fatti, confermando le spintonate subite dal vicedirettore e le minacce ricevute durante l’inseguimento.

Il vicedirettore, pur confermando l’accaduto, ha manifestato timore nel presentare formale querela, temendo possibili ritorsioni. Ha inoltre indicato il soggetto come individuo pericoloso e già autore di precedenti furti e intimidazioni all’interno del negozio.

Alle 16.00, l’uomo è stato associato alle camere di sicurezza della Questura, dove è stata completata la perquisizione personale. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto la permanenza del soggetto presso i locali della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

IPA