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È scattata una denuncia per minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio a Como nei confronti di un uomo di 49 anni senza fissa dimora. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario presso l’ospedale Sant’Anna, impedendo il regolare svolgimento delle attività mediche.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le Volanti della Questura di Como sono intervenute in via Cecilio per una segnalazione relativa a un uomo che bivaccava davanti all’ingresso di un supermercato, ostacolando l’accesso ai clienti.

Intorno alle 20.00, gli agenti sono stati chiamati in ausilio al personale del 118, che aveva richiesto supporto a causa della presenza dell’uomo in stato di alterazione. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di procurato allarme, insolvenza fraudolenta, oltraggio, resistenza e porto abusivo d’armi, è stato trovato in condizioni di ebbrezza e con ferite pregresse. Per questo motivo, è stato trasportato presso il nosocomio Sant’Anna per ricevere le cure necessarie.

Escalation in ospedale: minacce e interruzione del servizio

Una volta giunto all’ospedale, il comportamento dell’uomo è ulteriormente degenerato. I sanitari sono stati costretti ad attivare il pulsante dell’allarme anti-aggressione dopo che il 49enne ha iniziato a urlare frasi minacciose come “Ti spacco la faccia” e “Ti ammazzo”, impedendo così al personale di visitare gli altri pazienti presenti nella struttura.

La reazione della Polizia e la denuncia

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno dovuto immobilizzare l’uomo che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha cercato di colpirli con calci e pugni. Dopo essere stato assicurato all’interno dell’autovettura di servizio, il soggetto è stato condotto in Questura. Qui sono emersi i suoi numerosi precedenti penali, tra cui procurato allarme, insolvenza fraudolenta, oltraggio, resistenza e porto abusivo d’armi.

Al termine delle procedure di identificazione, il 49enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Inoltre, nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza.

L’episodio ha avuto luogo nei pressi di via Cecilio, una zona di Como dove spesso si registrano segnalazioni di persone senza fissa dimora che stazionano davanti agli esercizi commerciali.

IPA