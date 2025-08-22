Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico disposta nei confronti di un uomo di 41 anni ad Alcamo, accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate ai danni della compagna. Il provvedimento è stato eseguito il 29 luglio scorso, a seguito di un grave episodio avvenuto nella serata del 27 giugno 2025, quando la vittima è stata soccorsa in strada in evidente stato confusionale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ritenuto responsabile di una serie di condotte violente e persecutorie nei confronti della donna.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo ha dato esecuzione a una misura cautelare personale nei confronti di un pregiudicato locale. L’uomo, di 41 anni, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, dopo essere stato gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

La ricostruzione dei fatti

L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da un episodio particolarmente grave avvenuto nella tarda serata del 27 giugno 2025. In quell’occasione, alcuni automobilisti hanno notato una giovane donna in evidente stato confusionale e hanno deciso di soccorrerla. Successivamente si è appreso che la donna era la compagna dell’uomo destinatario della misura cautelare.

Una volante del Commissariato locale è intervenuta tempestivamente sul posto, accertando che poco prima la donna aveva avuto un violento litigio con il compagno. Nel corso della lite, l’uomo l’aveva minacciata di “farla a pezzi”, brandendo una piccola accetta. La vittima, in stato di shock, è stata affidata alle cure del personale sanitario e accompagnata presso il nosocomio cittadino.

L’indagine e le prove raccolte

Le successive indagini hanno permesso agli agenti di rinvenire presso l’abitazione dell’indagato proprio un’accetta di piccole dimensioni, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima. Gli investigatori hanno inoltre accertato che l’episodio non era isolato: si trattava, infatti, dell’ennesima manifestazione di una condotta reiterata fatta di vessazioni e minacce, spesso messe in atto con l’uso di coltelli o altri oggetti atti a offendere.

In particolare, la sera dell’aggressione, l’uomo aveva anche inseguito la compagna con l’intento di riportarla a casa con la forza, aggravando ulteriormente la sua posizione. Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori è stato ritenuto sufficientemente grave dalla Procura della Repubblica di Trapani, che ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare personale.

Il provvedimento della Procura

La Procura della Repubblica di Trapani, valutando la gravità delle condotte e il rischio di reiterazione dei reati, ha richiesto l’emissione di un provvedimento cautelare. Il giudice ha quindi disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente i movimenti dell’indagato e di intervenire tempestivamente in caso di violazione delle prescrizioni.

La misura, eseguita il 29 luglio, rappresenta un importante strumento di tutela per la vittima e un deterrente per comportamenti violenti e persecutori.

Il contesto: la lotta alla violenza di genere

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ribadire il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto dei reati di stalking e violenza domestica. L’invito rivolto a chiunque si trovi in situazioni analoghe è quello di rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine, che garantiscono ascolto, protezione e supporto alle vittime.

Il caso di Alcamo si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso le vittime di maltrattamenti e minacce in ambito familiare, fenomeni purtroppo ancora troppo diffusi e spesso sommersi. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di violenza, per consentire un intervento rapido e prevenire conseguenze ancora più gravi.

Le reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che si è stretta attorno alla vittima esprimendo solidarietà e vicinanza. Numerose associazioni attive sul territorio hanno ribadito la necessità di rafforzare le reti di protezione e di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della violenza di genere e della prevenzione dei maltrattamenti.

Le istituzioni locali hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, associazioni e cittadini per contrastare efficacemente il fenomeno.

Il ruolo del braccialetto elettronico

L’applicazione del braccialetto elettronico rappresenta una delle misure più efficaci per garantire la sicurezza delle vittime di violenza domestica. Questo dispositivo consente di monitorare costantemente la posizione dell’indagato e di intervenire immediatamente in caso di avvicinamento non autorizzato alla persona offesa.

Negli ultimi anni, il ricorso a questa tecnologia si è rivelato fondamentale per prevenire ulteriori episodi di stalking e aggressione, offrendo alle vittime una maggiore tranquillità e la possibilità di ricostruire la propria vita lontano dalla paura.

Prevenzione e sensibilizzazione

Le forze dell’ordine e le istituzioni continuano a promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione per incoraggiare le vittime di maltrattamenti e minacce a rompere il silenzio e a chiedere aiuto. Numerosi sono i servizi attivi sul territorio, tra cui centri antiviolenza, sportelli di ascolto e numeri verdi dedicati, che offrono supporto psicologico, legale e pratico a chi si trova in situazioni di difficoltà.

La collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali e associazioni è fondamentale per garantire una risposta efficace e tempestiva alle richieste di aiuto e per costruire una rete di protezione solida e capillare.

Un appello alle vittime

La Polizia di Stato rinnova l’appello a tutte le persone che subiscono violenza o stalking a non esitare a rivolgersi alle forze dell’ordine. Denunciare è il primo passo per uscire da una situazione di pericolo e per ottenere il sostegno necessario a ricominciare.

Il caso di Alcamo dimostra come l’intervento tempestivo delle istituzioni possa fare la differenza nella vita delle vittime e contribuire a prevenire tragedie.

