"Ti vogliamo come Fakir", minacce di morte a Matteo Lepore sindaco di Bologna dopo gli scontri con la polizia

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Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia per le minacce di morte ricevute dopo gli scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo, largamente pacifico, in memoria di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia proprio nel capoluogo emiliano. Da diversi giorni è in corso una polemica politica tra Lepore ed esponenti del centrodestra, locale e nazionale, proprio sugli scontri.

Lepore presenta denuncia contro le minacce di morte

Il Corriere di Bologna riporta che il sindaco della città Matteo Lepore ha presentato denuncia-querela per le minacce ricevute attraverso i social network riguardo agli scontri avvenuti tra manifestanti e polizia lo scorso 20 luglio.

Tra i messaggi di odio anche alcuni simili a “ti vogliamo come Fakir“, in riferimento ad Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia proprio a Bologna, a cui la manifestazione era dedicata.

ANSA

La questione è stata al centro di una polemica politica tra Lepore, che aveva convocato la manifestazione, ed esponenti del centrodestra.

Lo scontro politico sulla manifestazione di Bologna

Il corteo era stato criticato fin da subito dal centrodestra, cittadino e nazionale, che aveva accusato Lepore di voler “trasformare la tragedia in polemica”.

Dopo gli scontri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato: “Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell’ordine”.

Anche il segretario della Lega Matteo Salvini ha attaccato il sindaco: “Non voglio dire che qualcuno abbia istigato la violenza o abbia voluto la violenza, organizzato la violenza. Però se usi certi toni”, ha commentato il ministro dei Trasporti.

Cosa è successo alla manifestazione

Il 20 luglio si è tenuta una manifestazione a Bologna, indetta dal sindaco Lepore e in memoria di Abderrahim Fakir, 42enne morto durante un intervento della polizia il 19 luglio.

Il corteo è stato in buona parte pacifico, ma un gruppo di manifestanti si è staccato ed è andato verso la questura, dove erano schierati diversi agenti in tenuta antisommossa.

Lì sono iniziati gli scontri, con lanci di fumogeni e bombe carta da parte dei manifestanti e l’utilizzo di lacrimogeni e idranti da parte della polizia.

Gli scontri sono quindi proseguiti, con i manifestanti che hanno creato barricate con biciclette e transenne e distrutto due auto di proprietà del Comune. La questura ha riportato che 64 poliziotti sono rimasti feriti.