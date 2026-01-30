Tiberio Timperi prescritto per le accuse di diffamazione contro l'ex moglie, ma dovrà pagare un risarcimento
Scatta la prescrizione sull'accusa di diffamazione per Tiberio Timperi contro l'ex moglie, il giornalista e conduttore dovrà però risarcire la donna
Tiberio Timperi dovrà risarcire l’ex moglie per averla accusata di “sottrazione di minore” riguardo al figlio, ma sulla diffamazione scatta la prescrizione. A 15 anni dalle dichiarazioni rilasciate ad alcuni settimanali contro l’ex coniuge Orsola Adele Gazzaniga, i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato estinta l’accusa contro il giornalista e noto conduttore Rai, confermando però il pagamento dell’ammenda di 1.500 euro in favore della donna.
Le accuse di diffamazione
La vicenda legale nasce nel 2010, in seguito alle affermazioni rilasciate da Tiberio Timperi ad alcuni settimanali contro l’ex moglie.
Come ricorda Ansa, il giornalista raccontò di essere un “padre negato” perché la donna ostacolava gli incontri con il figlio, arrivando anche ad accusarla di “sottrazione di minore” e di “manipolare” il bambino.
Le pretese sul figlio
Il figlio Daniele nacque nel 2005 dall’unione tra Timperi e l’architetto Orsola Adele Gazzaniga.
Dopo la fine del matrimonio, durato pochi mesi, il giornalista raccontò di aver vissuto diversi episodi di ostruzionismo da parte dell’ex nel vedere il bambino, vedendosi costretto in un’occasione a chiamare anche i carabinieri.
Una condizione che il presentatore Rai decise di testimoniare in una lunga lettera-sfogo, attraverso la quale puntò il dito contro la donna, ma anche contro un sistema normativo che a suo dire non tutelerebbe i padri separati.
Il processo a Tiberio Timperi
Presentando denuncia sulle dichiarazioni ritenute diffamatorie, tramite l’avvocato Attilio Soriano, Gazzaniga ottenne nel 2018 il riconoscimento di 1.500 euro di ammenda, a cui Timperi venne condannato in primo grado.
Statuizioni civili che la terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma ha ribadito, nonostante le accuse contro il conduttore Tv siano finite in prescrizione.
I giudici, infatti, hanno affermato nella sentenza che nel caso “in esame, le emergenze processuali inducono a ritenere provata la sussistenza di un danno risarcibile, conseguente alla condotta dell’imputato. Quindi – si legge – non essendo stati ravvisati elementi per procedere ad un proscioglimento nel merito, neppure con formula dubitativa, vanno confermate le statuizioni civili”.