Tifosa molestata a San Siro in bagno durante Italia - Norvegia, denuncia e accusa all'addetto alle pulizie

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La polizia sta indagando su un caso di presunte molestie sessuali ai danni di una tifosa norvegese, presente il 16 novembre allo stadio San Siro per seguire la partita Italia-Norvegia. La 25enne, che vive in Italia e risiede a Milano, avrebbe accusato un malore durante il match e si sarebbe recata nei bagni dell’impianto, dove sarebbe stata palpeggiata senza consenso da un inserviente.

La denuncia della tifosa norvegese

La 24enne, secondo quanto riporta l’Ansa, avrebbe sporto denuncia per violenza sessuale subito dopo le presunte molestie subite.

Secondo quanto aggiunge La Stampa, la tifosa norvegese avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere stata molestata da un addetto alle pulizie, un 25enne di origini egiziane.

IPA Alcuni dei tifosi della Norvegia durante la partita del 16 novembre contro l’Italia

L’inserviente l’avrebbe avvicinata nei bagni dello stadio San Siro e palpeggiata, approfittando di un momento in cui locali erano vuoti.

La giovane sarebbe stata accompagnata da un’amica solo all’ingresso dei bagni.

Avrebbe infatti raccontato di essere entrata da sola.

La replica dell’inserviente

La tifosa norvegese, subito dopo le presunte molestie, avrebbe riconosciuto l’addetto alle pulizie all’altezza di uno dei bar dello stadio San Siro.

A bloccare l’uomo sarebbe stato uno steward addetto alla sicurezza durante la partita.

Come riferisce l’Ansa il 25enne avrebbe replicato alle accuse dicendo di essersi avvicinato alla giovane per soccorrerla, perché non si sentiva bene.

L’inserviente sarebbe indagato a piede libero.

Il racconto dell’amica e le indagini

MilanoToday riporta il racconto dell’amica della tifosa norvegese, presunta vittima di molestie.

Proprio la donna avrebbe ascoltato il racconto della 24enne e insieme avrebbero indicato l’inserviente ai poliziotti in servizio allo stadio San Siro durante Italia-Norvegia.

Gli agenti avrebbero così rapidamente identificato l’indagato, che risulterebbe regolare in Italia e senza precedenti penali.

Oltre alla testimonianza dell’amica della presunta vittima, gli inquirenti starebbero ascoltando altri testimoni per ricostruire quanto accaduto nei bagni dell’impianto di Milano.