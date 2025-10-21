Tifosi del Napoli a Eindhoven arrestati in 180, fermo preventivo della polizia olandese contro i disordini

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Caos alla vigilia della partita di Champions League Psv Eindhoven – Napoli. Circa 180 tifosi azzurri sono stati arrestati nel centro di Eindhoven dalla polizia olandese. I sostenitori del Napoli avrebbero causato disordini, ignorando le indicazioni delle forze dell’ordine di abbandonare l’area centrale della città.

Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven

A rendere noti i fatti è stata l’agenzia di stampa Anp, che cita fonti di polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti hanno deciso di procedere con arresti di massa dei tifosi napoletani per violazione del regolamento comunale sugli assembramenti, in una misura definita “preventiva” per evitare possibili disordini o scontri.

Arresti preventivi a Eindhoven

La polizia ha successivamente chiarito che non si sono verificati veri e propri disordini o risse, né attacchi diretti ai tifosi del Psv. I fermati sono stati trasportati a bordo di tre autobus presso la stazione di polizia di Mathildelaan, per essere interrogati.

E quattro sostenitori del Psv sono stati fermati in altre zone della città per motivi analoghi. La polizia olandese ha descritto i tifosi del Napoli come “un gruppo numeroso con una certa atmosfera”, segnalando che alcune delle persone fermate non disponevano nemmeno dei biglietti per assistere alla partita di Champions League.

Partita Psv – Napoli ad alto rischio

La partita Psv – Napoli era già stata classificata ad alto rischio dalle autorità locali, anche in considerazione dei rapporti tra le tifoserie: il tifo organizzato del Napoli è gemellato con quello del Feyenoord, rivale storico del Psv, mentre alcuni gruppi ultras olandesi mantengono rapporti con Inter e Botev Plovdiv.

Per questo motivo, il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva disposto la creazione di una zona di sicurezza speciale, che consente perquisizioni preventive nel centro cittadino e in altri punti sensibili. L’episodio che riguarda i tifosi provenienti da Napoli è arrivato a poche ore da una delle gare più importanti della Champions League.

Psv Eindhoven – Napoli, quando si gioca

La partita Psv Eindhoven – Napoli, valevole per la terza giornata della League Phase di Champions, si tiene alle ore 21:00 di martedì 21 ottobre al Philips Stadion.

Psv-Napoli è visibile in diretta su Sky (Sky Sport Calcio sul canale numero 253) e in streaming su Now e app Sky Go.