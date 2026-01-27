Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara, andavano a Lione per l'Europa League

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un grave incidente stradale ha coinvolto un gruppo di tifosi del Paok Salonicco in transito in Romania diretti in Francia. Sette sarebbero i morti a causa dello scontro, mentre altri tre sono rimasti feriti. Il dramma è avvenuto nei pressi di Timisoara. Il gruppo era diretto a Lione per assistere a una partita dell’Europa League.

Morti sette tifosi del Paok Salonicco

Le autorità rumene hanno confermato che tutti i passeggeri a bordo del minivan erano sostenitori del Paok Salonicco.

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia stradale e riportate dalla stampa locale, il veicolo si è scontrato lungo l’autostrada DN6-E70 frontalmente con un mezzo pesante, un’autocisterna che trasportava alcolici, che procedeva nel senso opposto.

L’impatto ha causato la distruzione della parte anteriore del van. La società calcistica greca ha rilasciato una nota ufficiale per confermare l’accaduto ed è in contatto con il ministero degli Esteri per gestire l’emergenza burocratica.

Il club sta collaborando per fornire assistenza consolare ai tre sopravvissuti, attualmente ricoverati in prognosi riservata.

L’incidente a Timisoara

L’incidente è avvenuto su una strada statale situata nei pressi della città di Timisoara, nella Romania occidentale. Questa arteria rappresenta un punto di transito abituale per i veicoli che si spostano dai Balcani verso l’Europa centrale.

Stando ai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine intervenute, le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. I feriti sono stati stabilizzati e trasportati d’urgenza all’ospedale più vicino, dove i medici stanno monitorando le loro condizioni cliniche a causa dei traumi multipli riportati nell’impatto ad alta velocità avvenuto sulla carreggiata.

Sette tifosi morti sul colpo

Il bilancio definitivo comunicato dai servizi di emergenza riporta sette morti sul colpo. Si tratta della maggioranza degli occupanti del mezzo. Le autorità locali stanno proseguendo le indagini per chiarire ogni responsabilità legale legata al sinistro stradale.

Come riporta Sport Mediaset, il premier greco Kyriakos Mitsotakis, appresa la notizia, ha dichiarato: “Il governo greco e la nostra ambasciata sono in stretto coordinamento con le autorità locali, fornendo ogni possibile forma di supporto”.

La nota della società sportiva

Sui social il club Paok Salonicco ha rilasciato un messaggio di cordoglio:

Il tempo si ferma. Si gela. Le parole si stanno prosciugando. Il dolore penetra nel corpo e nella mente. Le lacrime scendono dagli occhi. Il dolore ti prende, ti mette in ginocchio, ti spezza. Un altro giorno nero. Un’altra tragedia indicibile per la famiglia di PAOK. Buon viaggio ai nostri figli, il cui amore per le quattro lettere li ha portati lontano.