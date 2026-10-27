Mario Spedaliere tifoso del Portici in coma, confessa il 19enne che l'ha colpito: 3 minori tra gli 8 arrestati

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Otto persone, tra cui tre minorenni, sono state arrestate nell’ambito delle indagini sulla rissa e sul ferimento di Mario Spedaliere, tifoso 34enne della squadra del Portici, ricoverato in condizioni gravissime, in coma. A tutti viene contestato il reato di rissa aggravata. Tra i fermati c’è anche un 19enne ritenuto colui che, con una mazza di legno, ha sferrato il colpo alla vittima. Il giovane ha confessato e ora deve rispondere anche di lesioni gravissime.

Gli arresti per il pestaggio del tifoso del Portici

La svolta nelle indagini sui gravi scontri all’esterno dello stadio "Domenico Conte" di Arco Felice al termine del match di Eccellenza tra Puteolana e Portici il 25 ottobre è avvenuta nella notte.

La Polizia di Stato e i Carabinieri hanno arrestato otto persone, cinque maggiorenni e tre minorenni, con l’accusa di rissa aggravata.

Il 19enne ritenuto il responsabile del pestaggio al tifoso di 34 anni ha confessato di aver sferrato il colpo con una mazza di legno e deve ora rispondere anche del reato di lesioni gravissime.

L’operazione delle forze dell’ordine, coordinata dai pm Siracusa e Regine, è scattata in flagranza differita a seguito degli accertamenti e dell’analisi delle immagini della videosorveglianza.

Il tifoso in coma è Mario Spedaliere

Il tifoso del Portici, vittima dell’aggressione, si chiama Mario Spedaliere e ha 34 anni.

Subito dopo il pestaggio è stato portato in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli in condizioni gravissime.

La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa per ridurre le conseguenze del trauma riportato, il suo stato di salute resta comunque critico.

Come riporta il Tg5, dopo l’operazione, i medici lo hanno sottoposto a una Tac di controllo e le sue condizioni rimangono monitorate costantemente; è in coma, la prognosi resta strettamente riservata.

Lo sfogo del padre del tifoso

Intervistato da una televisione locale, il padre di Mario Spedaliere ha puntato il dito contro l’organizzazione dell’ordine pubblico all’esterno dello stadio.

"Le forze dell’ordine potevano gestire meglio la sicurezza nello stadio e soprattutto all’esterno dello stadio: non si fanno uscire le tifoserie ospiti pochi minuti dopo quella casalinga senza scorta. Secondo me qualcosa è andato storto. Ringrazio per la solidarietà, faccio un appello alla forze dell’ordine: devono prendere questo assassino", ha detto prima dell’arresto delle otto persone.

Sull’episodio è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari per esprimere vicinanza alla famiglia e condannare l’accaduto.

"Ogni forma di violenza è del tutto incompatibile con i valori dello sport – ha detto – e con i principi di legalità e civile convivenza. La passione sportiva deve rappresentare un’occasione di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione".