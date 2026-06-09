Tifoso della Juve Marco Basoccu ferito prima del derby dimesso dall'ospedale: "Non ricordo nulla, ho visioni"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Marco Leonardo Basoccu, il tifoso della Juve di 36 anni gravemente ferito durante gli scontri prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso dall’ospedale Molinette. Dopo il grave trauma cranico e l’intervento neurochirurgico, le sue condizioni sono migliorate. Proseguono le indagini per chiarire cosa lo abbia colpito.

Dimesso il tifoso della Juve ferito

Dopo oltre due settimane di ricovero e un delicato percorso clinico, Marco Leonardo Basoccu ha lasciato l’ospedale Molinette di Torino. Il tifoso della Juve di 36 anni era rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri scoppiati il 24 maggio, poche ore prima del derby tra Torino e Juventus nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino.

La notizia delle dimissioni è stata confermata dal padre Pierluigi Basoccu, che insieme alla moglie Maria Teresa ha raggiunto l’ospedale per riportare il figlio a casa.

ANSA

Il 36enne, commercialista residente a Milano e originario di Casale Monferrato, ha mostrato evidenti segnali di miglioramento dopo giorni di apprensione che avevano tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e tifosi bianconeri.

Come sta Marco Basoccu

Basoccu era stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico nelle ore successive al ferimento, dopo aver riportato un grave trauma cranico che aveva reso necessario il ricovero in terapia intensiva e il coma farmacologico. Con il passare dei giorni il quadro neurologico è progressivamente migliorato, consentendo prima il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia e poi le dimissioni.

All’uscita dall’ospedale il tifoso ha voluto ringraziare chi si è preso cura di lui. “Ho un po’ di stanchezza ma sto bene” ha affermato “sono felice di essere uscito dall’ospedale. L’assistenza che ho ricevuto è stata fantastica, ringrazio di cuore il personale”.

Nonostante il recupero, il percorso terapeutico non è ancora concluso. Come spiegato dal padre, Marco dovrà tornare alle Molinette nelle prossime settimane per un ulteriore intervento collegato alle conseguenze del trauma cranico riportato durante gli incidenti. Anche l’ospedale ha confermato che sarà necessario completare l’iter di cura con un nuovo ricovero programmato.

Il racconto del tifoso juventino

Uno degli aspetti che continua a rendere complessa la ricostruzione della vicenda riguarda il vuoto di memoria del 36enne. Sentito dagli investigatori nei giorni scorsi direttamente nella sua stanza di degenza, Basoccu ha spiegato di non riuscire ancora a ricordare cosa sia accaduto durante quei momenti concitati.

“Sto cercando di ricostruire piccoli pezzi dall’arrivo del nostro pullman ai momenti che precedono il mio ferimento” ha spiegato. “In questi giorni ho avuto molte visioni, devo capire che cosa sia realtà e cosa abbia visto solo io nella mia testa”.

L’inchiesta della Procura di Torino

La Procura di Torino continua a indagare per chiarire con precisione cosa abbia provocato il grave trauma cranico. Le prime ipotesi parlavano di un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro, mentre il padre del tifoso e alcuni testimoni sostengono che il colpo sarebbe stato causato da un lacrimogeno lanciato durante l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno esaminando filmati e testimonianze raccolte nell’area degli scontri. Una persona ascoltata dagli inquirenti avrebbe riferito di aver visto proprio un lacrimogeno colpire Basoccu, circostanza che resta comunque al vaglio della magistratura. L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Paolo Scafi.