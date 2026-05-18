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Tre DASPO sono stati emessi nei confronti di altrettanti ultras dell’Udinese il bilancio delle misure adottate dalla Polizia di Stato dopo l’aggressione a un tifoso juventino, avvenuta al termine della partita Udinese–Juventus. I provvedimenti sono stati disposti per fatti accaduti nella serata del 14 marzo 2026, quando un sostenitore della Juventus è stato accerchiato e colpito da alcuni tifosi locali nei pressi dello stadio di Udine.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona nord dell’impianto sportivo di Udine. Un tifoso juventino, accompagnato da alcuni conoscenti, è stato improvvisamente circondato da un gruppo di ultras dell’Udinese, i quali, con il volto coperto, lo hanno costretto a togliersi la maglietta della Juventus.

Successivamente il giovane è stato ripetutamente colpito, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini condotte dalla DIGOS hanno permesso di individuare i responsabili dell’aggressione. Si tratta di 3 individui, già noti come ultras locali, che sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria. A loro carico sono stati contestati i reati di rapina in concorso, lesioni personali e possesso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.

I provvedimenti del Questore

Il Questore di Udine ha disposto l’emissione dei 3 DASPO nei confronti degli ultras coinvolti. Il provvedimento, che vieta l’accesso agli impianti sportivi, avrà una durata variabile dai 3 ai 10 anni, a seconda della gravità delle condotte accertate.

L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

Il contesto e le misure di prevenzione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce in un contesto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i fenomeni di violenza negli stadi.

Il DASPO rappresenta uno degli strumenti principali per contrastare comportamenti pericolosi e tutelare l’incolumità dei tifosi e degli operatori impegnati durante gli eventi sportivi.

IPA