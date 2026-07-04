Tifoso Marco Basoccu ferito prima del derby Torino-Juventus, la Procura chiede l'arresto di un poliziotto

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Marco Basoccu, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio 2026, sarebbe stato colpito alla testa da un lacrimogeno sparato da un poliziotto. È la ricostruzione resa dalla Procura di Torino, che ha iscritto un agente del Reparto Mobile nel registro degli indagati e ne ha chiesto gli arresti domiciliari. La richiesta è stata avanzata dal pubblico ministero Paolo Scafi al termine dell’interrogatorio preventivo previsto dalla riforma Nordio. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione e dovrà stabilire nei prossimi giorni se accogliere o meno la richiesta della Procura.

Perché la Procura chiede gli arresti domiciliari per il poliziotto

L’agente è accusato di lesioni aggravate nei confronti del 36enne ultrà bianconero, ferito alla testa prima della partita. Decisivi sono risultati i filmati delle telecamere e le testimonianze dei colleghi.

Secondo gli inquirenti, durante gli scontri tra ultrà di Torino e Juventus avvenuti nelle vicinanze dello stadio Olimpico Grande Torino, il poliziotto indagato avrebbe utilizzato un lacrimogeno “in modo non conforme” alle normative.

ANSA

Per la Procura il dispositivo sarebbe stato sparato con una traiettoria orizzontale, ad altezza d’uomo e da una distanza di poche decine di metri.

L’involucro metallico del lacrimogeno non si sarebbe però aperto, colpendo direttamente Marco Basoccu alla testa.

La dinamica del ferimento di Marco Basoccu

L’inchiesta si è sviluppata attraverso l’analisi di migliaia di immagini registrate dalle telecamere presenti nell’area degli scontri.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno ricostruito la sequenza degli eventi con un filmato in timelapse, individuando il momento in cui Marco Basoccu è rimasto ferito.

Il colpo sarebbe stato esploso tra le 17:20 e le 17:35 del 24 maggio, durante le tensioni scoppiate in piazza San Gabriele di Gorizia, a pochi passi dallo stadio.

Determinanti sono state anche le testimonianze raccolte dagli investigatori. Tra queste spiccano quelle dell’autista del pullman dei Viking Milano, gruppo ultras di cui Basoccu fa parte, e quelle di alcuni agenti del Reparto Mobile e della Digos sentiti come persone informate sui fatti.

Il lacrimogeno e le regole sull’ordine pubblico

Nel corso degli scontri sono stati esplosi circa 130 lacrimogeni allo scopo di disperdere i tifosi. Secondo la Procura, la maggior parte sarebbe stata utilizzata seguendo le procedure previste, con la cosiddetta traiettoria “a campanile”.

L’agente indagato, invece, avrebbe lanciato il lacrimogeno con una modalità diversa, incompatibile con le direttive operative previste nei servizi di ordine pubblico. Proprio questo elemento rappresenta uno dei punti centrali dell’ipotesi accusatoria formulata dalla magistratura torinese.

Nelle ore immediatamente successive ai fatti si era parlato anche della possibilità che Basoccu fosse stato colpito da una pietra o da una bottiglia lanciata durante gli scontri. Gli accertamenti svolti successivamente hanno però portato gli inquirenti a optare per una ricostruzione diversa.