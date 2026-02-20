Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Inflitti cinque provvedimenti di Daspo dalla Questura di Torino nei confronti di tifosi coinvolti in episodi pericolosi durante due incontri calcistici. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di comportamenti ritenuti rischiosi per la sicurezza pubblica, tra cui l’accensione e il lancio di razzi pirotecnici e l’utilizzo di un puntatore laser contro i giocatori avversari.

Provvedimenti emessi dalla Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura di Torino ha adottato quattro Daspo nei confronti di tifosi del Torino F.C. Questi ultimi, durante la partita “Torino – Cremonese” disputata il 15 dicembre 2025 presso lo Stadio “Olimpico Grande Torino”, si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio di sei razzi pirotecnici sugli spalti e sul campo da gioco. Tali azioni hanno rappresentato un concreto pericolo per l’incolumità sia degli spettatori sia dei giocatori, che avrebbero potuto subire ustioni o lesioni a causa dell’uso dei dispositivi pirotecnici.

Un Daspo anche per un minorenne juventino

Un ulteriore provvedimento di Daspo è stato emesso nei confronti di un minorenne appartenente alla tifoseria juventina. Durante la partita “Juventus – Pafos” del 10 dicembre 2025 allo “Allianz Stadium”, il giovane è stato sorpreso mentre impugnava e indirizzava un puntatore laser verde verso la tifoseria ospite e, in particolare, verso il volto del portiere avversario. Nonostante i ripetuti richiami dello speaker a interrompere l’azione, il ragazzo ha continuato a utilizzare il dispositivo, aggravando la sua posizione.

Le motivazioni dei Daspo

La Questura di Torino ha spiegato che i Daspo sono stati adottati per colpire chi, in occasione di eventi sportivi, si sia reso autore di condotte pericolose e violente, tali da mettere a rischio la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico. L’obiettivo è garantire la regolare fruizione degli eventi sportivi da parte di tutti gli spettatori, tutelando l’incolumità delle persone presenti negli impianti.

Durata e dettagli delle misure

Tutti i soggetti coinvolti sono stati colpiti dal divieto di accesso agli impianti sportivi calcistici per 1 anno. La misura, prevista dalla normativa vigente, mira a prevenire il ripetersi di episodi simili e a dissuadere comportamenti che possano compromettere la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

