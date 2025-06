Tifoso morto a Monaco durante Portogallo - Spagna di Nations League, caduto dagli spalti sulla tribuna stampa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un tifoso è morto durante la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna disputata a Monaco di Baviera. La tragedia è avvenuta nel primo tempo supplementare: l’uomo è precipitato sulla tribuna stampa facendo un volo di circa 8 metri ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Tifoso morto durante Portogallo – Spagna: cosa è successo a Monaco

La ricostruzione di quanto avvenuto a Monaco di Baviera nel primo tempo supplementare della finale di Nations League Portogallo-Spagna è del quotidiano tedesco Bild: il tifoso si trovava nel settore superiore dello stadio ed è precipitato nel blocco 103 della tribuna stampa da un’altezza di circa 8 metri.

L’area è stata immediatamente isolata con circa 40 steward e l’uomo è stato subito soccorso dal personale medico. Al termine della partita, però, è stato confermato il decesso del tifoso, a causa delle gravi ferite da lui riportate nella caduta.

Fonte foto: ANSA

La finale di Nations League è stata vinta dal Portogallo. I calciatori, durante la partita, non si sono accorti della tragedia avvenuta sugli spalti.

Un portavoce della UEFA ha dichiarato a proposito della tragedia avvenuta in finale di Nations League: “Nonostante ogni sforzo medico per salvargli la vita, l’uomo è purtroppo deceduto alle 00,06. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in questo momento difficile”.

Le indagini sul tifoso morto a Monaco nella finale di Nations League

Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza dello stadio di Monaco di Baviera.

Un portavoce della Polizia ha spiegato che, allo stato attuale, non risultano esserci elementi che lascino pensare a qualcosa di diverso da un tragico incidente.

La Polizia ha anche reso noto che l’uomo deceduto durante la finale di Nations League Portogallo-Spagna è un uomo residente nel distretto di Garmisch-Partenkirchen.

I messaggi di cordoglio dei ct di Portogallo e Spagna

Durante la finale di Nations League disputata a Monaco di Baviera in Germania, i calciatori di Portogallo e Spagna non sembrano essersi accorti di quanto accaduto.

Al termine della partita, il ct del Portogallo Roberto Martinez ha dichiarato: “Siamo in lutto per il tifoso scomparso. È una notizia estremamente triste”.

Anche il ct della Spagna, Luis de la Fuente, ha commentato l’accaduto: “Permettetemi, prima di iniziare la conferenza stampa, di esprimere le nostre condoglianze alla famiglia del tifoso che, come ci è stato riferito, è deceduto. Questo ci ricorda cosa conta davvero nella vita. Le nostre più sincere condoglianze”.