Tifoso morto sugli spalti allo stadio di Cammarata, Agrigento. Alla partita festeggiava il compleanno

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Una partita tra dilettanti si è trasformata in tragedia nello stadio ‘Vito di Marco’ di Cammarata, in provincia di Agrigento. A pochi minuti dall’inizio dell’incontro un tifoso è morto dopo esser stato vittima di un malore sugli spalti. L’uomo si chiamava Domenico Sciacchitano e aveva 60 anni.

Il malore del tifoso sugli spalti

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo della partita tra Kamarat e Akragas del campionato d’Eccellenza, un uomo che si trovava sugli spalti è stato vittima di un malore e, grazie alla segnalazione delle persone a lui vicine, è subito accorso il personale medico.

I sanitari dell’ambulanza presente nello stadio, con a bordo il medico rianimatore, sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e, dopo essersi accorti della gravita della situazione, hanno allertato la centrale del 118 di Caltanissetta, che ha inviato un elisoccorso d’urgenza.

Il direttore di gara ha sospeso la partita e ordinato l’evacuazione del campo di gioco per consentire l’atterraggio dell’elicottero, mentre alcuni tifosi – per motivi non chiari – hanno cercato di invadere il rettangolo verde.

Un morto allo stadio di Agrigento

I primi accertamenti parlano di ripetuti arresti cardiaci che avrebbero colpito l’uomo in pochi minuti. Nonostante gli oltre 40 minuti di tentativi di rianimazione per il tifoso del Kamarat non c’è stato niente fare: è morto sul campo.

Si chiamava Domenico Schiacchitano, aveva 60 anni, domani ne avrebbe compiuti 61, ed era uno dei tifosi più affezionati della squadra di Cammarata, di cui non perdeva neppure una partita.

Il cordoglio del team Kamarat

“In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata. – scrive sui social la squadra del Karamat – Domenico avrebbe compiuto 61 anni domani”.

“È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così. Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità di Cammarata. La SSD Kamarat 1972, in segno di dolore e di cordoglio, rivolge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Sciacchitano”.