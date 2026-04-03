Tiger Woods al telefono con Trump dopo l'incidente, il video dell'arresto: "Parlavo col presidente"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tiger Woods è stato arrestato lo scorso 27 marzo per aver avuto un incidente mentre era alla guida della sua Land Rover in stato di alterazione. Dopo l’episodio ha dichiarato di volersi prendere un periodo di pausa per curarsi e concentrarsi sulla sua salute. Nel frattempo è emerso il video dell’arresto. Era alla guida, dice lui stesso, mentre parlava al telefono con il presidente. “Ho abbassato lo sguardo sul telefono e all’improvviso… boom”, ha raccontato.

Incidente Tiger Woods: era al telefono con il presidente

La scorsa settimana il golfista Tiger Woods ha avuto un incidente in Florida. Dopo due giorni sono stati pubblicati i video delle bodycam che gli agenti indossavano al momento dell’arresto. In questi si vede il golfista dichiarare a un agente che stava parlando al telefono con “il presidente”.

Nel video Woods tiene in mano proprio il telefono mentre si allontana. Non si sente l’audio di ciò che dice, ma prima di terminare la chiamata si sente dire “grazie, grazie”. Il riferimento al fatto che stesse parlando con il presidente, però, non porta un collegamento diretto con Donald Trump.

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Non è l’unico video emerso dell’arresto: in altri si vede Woods in ginocchio che parla con gli agenti e racconta di aver guardato il telefono e poi, all’improvviso, di aver sentito il rumore o meglio il “boom” dell’incidente. In un altro video ancora dichiara di aver guardato il telefono per cambiare stazione radio e di aver urtato l’altro veicolo per errore. Non a caso, il golfista si è dichiarato non colpevole dell’accusa di guida in stato di alterazione. In un video lo si sente rispondere alla domanda che non ha bevuto nulla, ma ammette di aver assunto Motrin, ibuprofene e altri farmaci.

Si prenderà un periodo di pausa

Dopo l’incidente, non grave quanto quello avvenuto nel 2021 che lo ha costretto a un’operazione, il golfista ha comunque deciso di prendersi una pausa. Le conseguenze dell’incidente del 27 marzo non sono gravi quanto quello avvenuto in precedenza, che ha bloccato la sua attività sportiva per diverso tempo, ma potrebbero comunque avere delle ripercussioni.

L’accusa contro di lui è di guida in stato di ebbrezza e danneggiamenti. Il golfista ha rifiutato il patteggiamento, dichiarandosi non colpevole, e ha anche rifiutato l’esame delle urine. In Florida questo è un reato. È stato quindi arrestato e ha passato otto ore in prigione prima di essere rilasciato su cauzione. Il golfista ha comunque superato il test dell’etilometro, è stato quindi escluso il consumo di alcolici, ma per gli agenti si trovava in stato alterato da sostanza sconosciuta.

Nel messaggio pubblicato online, scrive di comprendere la gravità della situazione in cui si trova e per questo si allontana per un periodo di tempo non specificato dalle scene per sottoporsi a un trattamento e concentrarsi sulla sua salute. “Questo è necessario affinché io possa dare priorità al mio benessere e lavorare per una guarigione duratura”, scrive. Si impegna anche, prosegue, a prendersi il tempo necessario per tornare a una condizione più sana, più forte e più concentrata. Ringrazia chi gli è stato vicino e chiede il rispetto per la privacy sua e della sua famiglia.

Il precedente del 2021

Tiger Woods è stato protagonista di un altro incidente d’auto nel 2021. In quel caso però si trattò di un incidente piuttosto grave, avvenuto intorno alle 07:00 del mattino, e che comportò serie ferite alle gambe.

Il golfista è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici alla caviglia e alla parte bassa della gamba destra, portando i medici a inserire una placca per stabilizzare la tibia e le ossa della caviglia. Un’altra operazione ha toccato invece il piede, dove sono stati inseriti viti e perni.

In quell’occasione venne considerato “fortunato a essere vivo” dallo sceriffo della contea di Rolling Hills Estates, a sud di Los Angeles.