Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo l'incidente in auto a Jupiter Island in Florida

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tiger Woods è stato arrestato venerdì 27 marzo con l’accusa di guida in stato di alterazione, dopo essersi ribaltato mentre era alla guida della sua Land Rover. L’incidente è avvenuto in una strada a due corsie, non lontano dalla sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. La notizia dell’arresto è stata confermata dall’ufficio dello sceriffo della contea di Martin.

Tiger Woods arrestato in Florida dopo essersi ribaltato con la sua auto

Secondo quanto riportato dai media americani, il golfista 50enne presentava segni di alterazione e si è rifiutato di sottoporsi a un test delle urine.

L’alcoltest, invece, ha dato esito negativo. Gli inquirenti pensano che lo stato di alterazione sia stato causato dall’assunzione di farmaci o medicinali. Woods, dopo l’incidente, non avrebbe riportato ferite gravi. Nessun altro è stato coinvolto nel sinistro.

ANSA

Il precedente incidente nel 2021 e le operazioni negli ultimi 20 anni

Woods era stato coinvolto in un grave incidente stradale nel febbraio 2021. Allora riportò fratture significative alla gamba destra.

Inoltre il campione ha alle spalle una lunga storia clinica. Nel corso dell’ultimo ventennio, si è sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra cui una microdiscectomia, la ricostruzione del legamento crociato anteriore, la rottura del tendine d’Achille e alcune operazioni alla colonna vertebrale, oltre a quelle per provare a risolvere i problemi cronici al ginocchio sinistro.

Il ritorno in campo dopo i problemi fisici

Il golfista era da poco tornato in campo, partecipando al Jupiter Links Golf Club, in una competizione delle finali TGL; è stata la sua prima apparizione dopo il mancato superamento del taglio al British Open 2024.

Vincitore di 15 tornei major nel PGA Tour, il 50enne statunitense aveva recentemente lasciato intendere che avrebbe potuto prendere parte al Champions Tour.

“Ci sto provando, mettiamola così”, aveva detto al Genesis Invitational dello scorso mese, rispondendo a una domanda relativa a un suo eventuale ritorno alle competizioni.

“La sostituzione del disco è stata una sfida. Ho avuto una fusione vertebrale e ora anche un disco artificiale, quindi non è semplice”, aveva aggiunto.

“Ora ho 50 anni e questo inizia a pesare. Sto valutando anche la possibilità di giocare con il cart. È qualcosa che, come ho già detto, non farei nel PGA Tour perché non ci credo. Ma nel Champions Tour rappresenta certamente un’opportunità”, aveva concluso.