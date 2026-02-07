TikTok sotto accusa della Ue, rischio multa fino al 6% del fatturato: nel mirino il design che crea dipendenza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Commissione Ue ha mosso un’accusa a TikTok: il design dell’app, tra scorrimento infinito, autoplay e notifiche push, avrebbe favorito dipendenza e uso compulsivo, soprattutto tra minori. Se la valutazione venisse confermata, il social rischierebbe una sanzione fino al 6% del fatturato mondiale. TikTok ha respinto le contestazioni.

L’accusa della Ue a TikTok: “Design che crea dipendenza”

La Commissione europea ha formulato una valutazione preliminare secondo cui TikTok non avrebbe rispettato gli obblighi del Digital Services Act (Dsa) nella gestione dei rischi legati al benessere degli utenti. Nel mirino è finita la progettazione dell’app, ritenuta in grado di favorire un uso compulsivo e un rapporto problematico con i contenuti, soprattutto tra minori e persone considerate vulnerabili.

Tra le funzioni contestate sono state indicate lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei video, le notifiche push e il sistema di raccomandazione molto personalizzato. La contestazione si è concentrata sul fatto che questi meccanismi avrebbero ridotto le “frizioni” nell’uso, spingendo a restare più a lungo sull’app e a ripetere l’accesso con maggiore frequenza.

Nel quadro descritto da Bruxelles, TikTok non avrebbe valutato in modo adeguato i possibili impatti sul benessere fisico e mentale, né avrebbe messo in campo misure giudicate sufficienti per mitigare tali rischi. L’attenzione si è soffermata anche su indicatori di uso compulsivo, come l’attività notturna dei minori e la frequenza di apertura dell’app.

Cosa rischia TikTok e che sanzioni può chiedere l’Ue

Se le conclusioni preliminari venissero confermate, TikTok potrebbe essere sanzionata con una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale.

Oltre all’aspetto economico, il procedimento potrebbe portare a richieste operative: intervenire sul “design di base” dell’app e rendere più efficaci strumenti di gestione del tempo e controllo parentale.

Nel ragionamento della Commissione, le misure finora rese disponibili non avrebbero garantito un contenimento reale dei comportamenti compulsivi. Il nodo, quindi, non è solo aggiungere avvisi o opzioni, ma cambiare le modalità con cui l’app trattiene l’attenzione, introducendo pause, limiti più stringenti e un diverso bilanciamento dei suggerimenti automatici.

La replica di TikTok: “Accusa priva di fondamento”

Alla valutazione preliminare la piattaforma ha risposto respingendo l’impostazione dell’indagine. TikTok ha contestato la descrizione del proprio funzionamento e ha annunciato che avrebbe usato gli strumenti disponibili per opporsi alle conclusioni della Commissione.

Nella procedura, TikTok ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa, presentare osservazioni e proporre eventuali rimedi. Il confronto con Bruxelles si è quindi spostato sul terreno tecnico e giuridico: dimostrare che i rischi sono stati valutati e che le misure adottate sono state ragionevoli ed efficaci.

La linea di frattura è chiara: per l’Ue l’architettura dell’app avrebbe favorito la dipendenza comportamentale, per TikTok l’accusa non avrebbe basi solide.