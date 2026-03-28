Tiktoker Salvatore Totò Mazzotta arrestato a Lecce con un chilo e mezzo di cocaina dal valore di 200 mila euro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

In manette l’influencer trovato con un chilo e mezzo di cocaina. Totò Mazzotta, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecce per il possesso di due involucri con dentro la sostanza stupefacente, del valore di circa 200mila euro. Il 65enne salentino è uno dei volti più conosciuti tra i profili TikTok e Instagram in Puglia, diventato noto per i suoi scherzi nei bar.

L’arresto del tiktoker di Lecce

Salvatore Mazzotta si trova in carcere a borgo San Nicola da giovedì 26 marzo, quando è stato sorpreso in flagranza di reato dai militari delle Fiamme gialle non lontano dalla sua abitazione, vicino alla periferia Lecce, e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il 65enne aveva con sé una busta con un chilo e mezzo di cocaina, che sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 200mila euro.

Chi è Totò Mazzotta

Originario di Carmiano, in provincia di Lecce, Mazzotta è diventato un volto noto dei social nel Salento e dintorni grazie alle sue candid camera improvvisate, per i quali si definisce “il maschio alfa dello scherzo”.

Il copione dei suoi scherzi è sempre lo stesso: entra in bar o attività commerciali e batte un colpo sul piede di un cliente a caso, facendo finta di niente, mentre viene ripreso dai suoi collaboratori.

Su TikTok è seguito da quasi 140mila persone, mentre su Instagram vanta oltre 95mila follower.

La denuncia

Recentemente era stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver pubblicato lo stesso scherzo fatto a un poliziotto in divisa in un bar di Lecce, il 30 novembre scorso.

Sotto al video, poi rimosso, erano apparsi numerosi commenti denigratori contro l’agente.

“Nutro da sempre forte rispetto nei confronti delle forze dell’ordine per prendermi gioco di loro” aveva detto cercando di giustificarsi.