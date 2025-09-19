Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione, la dichiarazione inviata alla stampa
Tim Burton e Monica Bellucci si dicono addio: la separazione è stata annunciata con una dichiarazione congiunta, dopo più di due anni di relazione e un film insieme
Fine della relazione tra Tim Burton e Monica Bellucci, che hanno annunciato la separazione in una nota congiunta inviata alla stampa. Il regista e l’attrice erano una coppia da fine 2022. Nel 2024, una fortunata collaborazione artistica ha dato vita al film Beetlejuice Beetlejuice, che ha incassato, solamente in Nord America, 300 milioni di dollari.
- Tim Burton e Monica Bellucci: l’annuncio
- La dichiarazione sulla separazione inviata all’Afp
- Le tappe della relazione
- Una fortunata collaborazione artistica
Tim Burton e Monica Bellucci: l’annuncio
La relazione tra il regista Tim Burton e l’attrice Monica Bellucci è giunta al capolinea.
La coppia, unita dal 2022, ha annunciato ufficialmente la separazione con una dichiarazione congiunta inviata alla stampa.
Tim Burton e Monica Bellucci
Nell’annuncio non sono stati chiariti i motivi che hanno portato al termine della relazione. Una fine che per molti è stata del tutto inaspettata, dato l’affiatamento della coppia mostrato in pubblico.
La dichiarazione sulla separazione inviata all’Afp
Per ufficializzare la separazione, la coppia ha inviato una dichiarazione all’Afp.
“È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”, hanno comunicato il regista e l’attrice.
Il regista americano e l’attrice di Città di Castello si erano incontrati per la prima volta al Festival di Cannes nel 2006.
Le tappe della relazione
Tuttavia, la scintilla sembra essere scattata a ottobre 2022 al Festival Lumière di Lione.
Nel corso della manifestazione, è stata proprio Monica Bellucci a consegnare a Tim Burton il Premio Lumière alla carriera. Da quell’incontro, è nata una relazione inizialmente non confermata.
L’unione è stata ufficialmente annunciata qualche tempo dopo, nel giugno 2023, con un’intervista rilasciata dalla Bellucci a Elle Francia.
Una fortunata collaborazione artistica
Oltre a essere una coppia nella vita privata, Tim Burton e Monica Bellucci hanno collaborato insieme al film Beetlejuice Beetlejuice, uscito nelle sale nel 2024.
Il regista ha offerto all’ormai ex compagna un ruolo principale e la pellicola è stata un successo.
Solo in Nord America, il film ha incassato 300 milioni di dollari.