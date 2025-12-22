Tim down, migliaia di segnalazioni su Downdetector per Internet che non funziona: problemi anche per Tiscali

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 22 dicembre i clienti di Tim e Tiscali (che si appoggia proprio sulla rete dell’operatore Telecom) hanno riscontrato grossi problemi relativi alla linea telefonica e alla rete Internet. Come confermato dal boom di segnalazioni su Downdetector, a migliaia, le criticità sono esplose in tutta Italia, da Nord a Sud. Di fatto, per diverse persone non è stato possibile chiamare e/o ricevere telefonate, sia da altri operatori sia tra clienti Tim e Tiscali. Un problema analogo si era verificato lo scorso 21 novembre.

Le segnalazioni su Downdetector

Migliaia le segnalazioni su Downdetector, diversi i commenti degli utenti Tim.

C’è chi conferma i problemi alla rete Internet a Roma, chi sottolinea che oltre a navigare non ha accesso alla linea mobile, chi ancora aggiunge i problemi a quella fissa.

Downdetector.it Le segnalazioni degli utenti, quelle relative a Tim hanno superato le 6 mila intorno alle 11:30

Problemi soprattutto in zona Roma

Adnkronos aggiunge che si registrano criticità soprattutto nella zona di Roma.

Molti utenti lamentano anche l’impossibilità di ottenere assistenza dai numeri dedicati.

La risoluzione dopo ore

Intorno alle 14, il problema è praticamente rientrato: i clienti Tim e Tiscali hanno quindi dovuto fare i conti con un disservizio durato all’incirca tre ore.

Il precedente del 21 novembre

Lo scorso 21 novembre c’erano stati problemi simili, sia per la rete fissa sia per quella mobile.