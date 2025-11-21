Tim down, problemi con telefonate e internet: segnalazioni in diverse città, la situazione

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Le segnalazioni di disservizi alla rete Tim, sia fissa che mobile, sono aumentate in tutta Italia, con un picco di oltre 8.000 casi rilevati su Downdetector. Gli utenti lamentano problemi a Internet e ai servizi voce. Al momento, comunque, l’operatore non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del guasto.

Tim down, segnalazioni in aumento nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore, sono aumentate sensibilmente le segnalazioni che riguardano la rete Tim, sia fissa che mobile, in diverse città italiane.

La situazione è monitorata da piattaforme come Downdetector, da cui emerge che i malfunzionamenti segnalati dagli utenti sono aumentati nelle ultime ore.

iStock

I disservizi riguardano sia chi ha un contratto di rete fissa sia gli utenti della rete mobile

Il grafico di Downdetector segnala in effetti, alle ore 18.17 del 21 novembre, un picco con oltre 8mila segnalazioni.

Problemi a internet e servizi voce

Molti utenti Tim, sia da fisso che da mobile, hanno segnalato problemi che riguardano la connessione a Internet. Sono stati rilevati in dettaglio rallentamenti, ma anche momenti in cui non è possibile accedere alla rete.

Tuttavia, le problematiche maggiori sembrano riguardare i servizi voce, che mostrano estrema instabilità: in alcuni casi, i clienti Tim non riescono addirittura ad avviare le chiamate, né dalla linea di casa, né da cellulare.

I feedback degli utenti provengono da moltissime città italiane, da nord a sud: tra queste, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Palermo e Catania.

Nessuna comunicazione da parte dell’operatore

Nonostante le segnalazioni, manca ancora una comunicazione ufficiale da parte di Tim che chiarisca le motivazioni dei problemi segnalati dagli utenti.

Non è quindi chiaro se le difficoltà di connessione e servizi voce derivino da un guasto tecnico esteso. In ogni caso, non è escluso che si possa trattare di un disservizio legato a lavori di manutenzione programmata.

Dato che mancano informazioni ufficiali, tuttavia, non è possibile sapere se il malfunzionamento si risolverà nelle prossime ore o meno.