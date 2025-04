Timothy Haugh e Wendy Noble licenziati da Donald Trump, terremoto nell'Agenzia di sicurezza nazionale (NSA)

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A poco più di 70 giorni dall’insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha iniziato a tagliare le prime teste: il generale Timothy Haugh, direttore dell’Nsa e capo del Cyber Command, e la sua vice Wendy Noble sono stati rimossi dai loro incarichi. Al momento non si conoscono i motivi delle rimozioni, ma ci sono indiscrezioni su chi ci sarebbe dietro: Laura Loomer, attivista di estrema destra.

Il licenziamento di Timothy Haugh e Wendy Noble

È stato il New York Times a citare Laura Loomer, indicando come fonte un anonimo funzionario dell’amministrazione Usa.

Loomer avrebbe chiesto la testa di Haugh nel corso di un incontro con il presidente Donald Trump nello Studio Ovale. Successivamente, Trump avrebbe ordinato al segretario alla Difesa Pete Hegseth di licenziare il generale dell’aeronautica Haugh e la sua vice Noble.

Haugh avrebbe appreso la notizia mentre si trovava in viaggio. “I vostri servizi non sono più necessari”, sarebbe stato detto loro, senza alcun cenno alle motivazioni alla base della rimozione.

Altri funzionari licenziati su richiesta di Loomer

In totale, sono sei i funzionari del consiglio di Sicurezza nazionale Usa licenziati dopo un incontro di 30 minuti alla Casa Bianca fra Trump e l’attivista di estrema destra Laura Loomer: sono stati fatti fuori anche Brian Walsh, Thomas Boodry, David Feith e Maggie Dougherty.

Loomer ha stilato una lista di persone ritenute “non fedeli” al presidente e alla causa, e sarebbe arrivata alla Casa Bianca con un faldone pieno di prove a sostegno delle sue tesi.

Poi ha tenuto la sua requisitoria al cospetto di Trump, del vicepresidente JD Vance e del consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz (quello che ha inserito per errore un giornalista in una chat top secret).

Waltz avrebbe tenuto un’arringa in difesa dei sei funzionari, ma alla fine avrebbe prevalso la posizione di Loomer.

“È stato un onore”, ha poi commentato l’attivista parlando ai microfoni della Nbc, senza entrare nei dettagli del colloquio “per rispetto”.

Chi è Laura Loomer

Laura Loomer ha 31 anni ed è nata a Tucson, in Arizona. È un’attivista repubblicana che ha tentato la carriera politica senza riuscire ad essere eletta.

Si è distinta per una serie di teorie del complotto (11 settembre, i migranti mangiano cani e gatti, eccetera). Ha insinuato che dietro all’attentato a Trump ci fosse Joe Biden.

I democratici l’accusano di diffusione di fake news e incitamento all’odio (razzismo, omofobia, transfobia e islamofobia).

Di famiglia ebrea, definisce sé stessa come una attivista “pro-nazionalismo bianco” e una “orgogliosa islamofoba“.