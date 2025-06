Tintarella e furti in spiaggia a Cervia, nei guai una donna di 41 anni: scattano le manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e sei mesi di reclusione il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Massa Lombarda. Un giovane di 26 anni è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto in un parcheggio della città, dove il sospettato è stato visto cedere un pacchetto di sigarette in cambio di denaro. L’intervento rientra in un’operazione più ampia di contrasto al traffico di droga. Inoltre a Savio di Cervia una donna è stata arrestata per furto.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno condotto l’operazione. Gli agenti, in abiti civili, stavano monitorando alcuni luoghi e bar di Massa Lombarda, noti per essere frequentati da assuntori di stupefacenti. Durante il controllo, hanno notato un giovane che si comportava in modo sospetto e lo hanno seguito fino a un parcheggio vicino.

Il fermo e la perquisizione

Nel parcheggio, il giovane è stato visto cedere un pacchetto di sigarette a un uomo in cambio di alcune banconote. Entrambi sono stati immediatamente fermati e controllati. Il presunto spacciatore, un 26enne albanese, è stato perquisito e trovato in possesso di 250 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’acquirente, un 49enne italiano, aveva con sé quattro dosi di cocaina appena acquistate.

Conseguenze legali

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti, il 26enne, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna. Il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto e condannato lo spacciatore a sei mesi di reclusione e a una multa di 1.400 euro.

Furto in spiaggia a Savio

In un’altra operazione, i Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato una 41enne rumena per furto di borse in spiaggia. La donna è stata sorpresa a impossessarsi di alcune borse contenenti effetti personali presso uno stabilimento balneare di Lido di Savio. Il titolare dello stabilimento ha allertato i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente.

Recupero della refurtiva

La donna è stata intercettata dai militari mentre tentava di fuggire. Portata in caserma, è stata dichiarata in arresto. La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Alla donna è stato inoltre notificato un foglio di via con divieto di ritorno per sei mesi nei Comuni di Ravenna e Cervia.

