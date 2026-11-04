Tinto Brass morto a 93 anni, annuncio della moglie Caterina e dei figli Bonifacio e Beatrice: funerali privati

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tinto Brass, regista di 93 anni, è morto alle ore 10:30 di mercoledì 4 novembre, a Roma. Probabilmente dopo una crisi cardiaca. Ad annunciarlo sono stati la moglie, Caterina Varzi, e i figli, Bonifacio e Beatrice. I funerali saranno privati. Brass ha segnato la storia della cinematografia nazionale con una produzione d’autore anticonformista, libertaria e provocatoria. Dagli esordi anarcoidi degli anni Sessanta alla costante battaglia contro la censura, fino al grande successo di pubblico e alla ricerca visiva legata all’erotismo, lascia un’eredità artistica unica segnata da decine di film di culto.

Il messaggio della moglie Caterina Varzi: “Momento difficile”

Caterina Varzi, nata a Soverato (Catanzaro) nel 1961, si era sposta con Tinto Brass il 3 agosto 2017: laureata in Giurisprudenza e ha conseguito un master in psicologia giuridica. Attrice e sceneggiatrice, è nota per aver partecipato a Hotel Courbet (2009), L’amore in piazza (2017) e The Dickens Christmas Carol – First TV socioplay (2006).

All’Adnkronos, ha confermato la morte del marito, parlando di “un momento difficile, di profonda tristezza e dispiacere”.

ANSA

Chi era Giovanni “Tinto” Brass

Giovanni Tinto Brass era nato a Milano il 26 marzo 1933. Figlio dell’avvocato Alessandro Brass, tra i più affermati di Venezia, si era laureato in Legge all’Università di Ferrara con una tesi sui Rapporti di lavoro con imprese della produzione cinematografica.

Trasferitosi a Parigi insieme alla moglie Carla Cipriani (detta Tinta), ha lavorato come archivista alla Cinémathèque Française diretta da Henri Langlois, inserendosi nel milieu dell’emergente Nouvelle Vague.

Appassionato di cinema, era anche nipote d’arte: il nonno Italico era stato un pittore (che aveva sposato una donna russa con cui si era trasferito da Gorizia a Venezia, acquistando l’Abbazia della Misericordia, dove esponeva).

Rientrato in Italia, ha mosso i primi passi sul set come aiuto regista per maestri del calibro di Alberto Cavalcanti, Roberto Rossellini e Joris Ivens.

Il debutto nel cinema alla regia

Il debutto alla regia avvenne nel 1963 con la vena anarcoide del lungometraggio In capo al mondo, accolto con entusiasmo dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Opera iconoclasta e irriverente sui disagi giovanili e la crisi di valori del Dopoguerra, il film era stato censurato: Brass aveva risposto modificando solo il titolo in Chi lavora è perduto, dando l’avvio a un’estenuante carriera di battaglie contro la censura.

I film più conosciuti

Regista, sceneggiatore, montatore e scrittore italiano, era considerato il maestro del cinema erotico italiano.

Tra le piccole più note:

Salon Kitty (1976), ambientato in una casa di tolleranza berlinese con Helmut Berger e Ingrid Thulin, esplora il rapporto tra sesso, potere e denaro

e esplora il rapporto tra sesso, potere e denaro La chiave (1983), con Stefania Sandrelli

Caligola (realizzato nel 1979 ma uscito nel 1984), basato su una sceneggiatura di Gore Vidal e interpretato da Malcolm McDowell, Teresa Ann Savoy e Peter O’Toole. Fu vietato e censurato in numerosi Paesi per le scene di nudo. A causa dei contrasti con il produttore Bob Guccione (editore di Penthouse), che lo aveva escluso dal montaggio, Brass decise di non firmare la regia quando la pellicola venne redistribuita con il titolo Io, Caligola

e interpretato da e Fu vietato e censurato in numerosi Paesi per le scene di nudo. A causa dei contrasti con il produttore (editore di Penthouse), che lo aveva escluso dal montaggio, Brass decise di quando la pellicola venne redistribuita con il titolo Io, Caligola Miranda (1985) con Serena Grandi

Capriccio (1987) con Francesca Dellera

Paprika (1990) con Deborah Caprioglio

Così fan tutte (1992) con l’esordiente Claudia Koll

Monella (1998) con Anna Ammirati

Senso 45 (2002) con Anna Galiena e Gabriel Garko

e Fallo! (2003)

Monamour (2005), il suo ultimo film

Il primo matrimonio, i figli, i problemi di salute e le nozze con Caterina Varzi

Nel 1956 aveva sposato a Venezia Carla Cipriani, figlia del fondatore dell’Harry’s Bar Giuseppe Cipriani e spesso sua sceneggiatrice, scomparsa nel 2006. Dal loro matrimonio sono nati i due figli Beatrice e Bonifacio.

Nel 2010 Tinto Brass, colpito da un ictus e da una emorragia cerebrale, si era ripreso dopo un periodo di riabilitazione: nel 2017, a 84 anni, aveva sposato in seconde nozze Caterina Varzi.

Nel 2019, un attacco ischemico e febbre alta. Nel maggio 2026, un ricovero d’urgenza per setticemia, dovuta anche anche a causa delle difficoltà logistiche legate a una frana vicino alla sua asa romana, che lo aveva costretto a un isolamento forzato impedendogli di effettuare le regolari visite mediche di controllo, come riportato da Adnkronos.

Recentemente Brass si era ripreso e stava meglio ma la mattina in cui è morto avrebbe avuto una crisi cardiaca.