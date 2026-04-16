Tinto Brass prigioniero in casa per la frana a Isola Farnese, la denuncia della moglie sulle visite mediche

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tinto Brass bloccato in casa da tre mesi per la frana a Isola Farnese. Il regista 93enne ha denunciato di essere “prigioniero in casa” per colpa dello smottamento che ha isolato il piccolo borgo alle porte di Roma, dove vive insieme alla moglie Caterina Varzi. L’attrice e avvocata è preoccupata per le condizioni psico-fisiche dell’anziano marito e ha lanciato un grido d’aiuto, che sembra essere stato accolto dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

La frana a Isola Farnese

Tinto Brass e Caterina Varzi sono bloccati insieme a circa altre 150 persone della comunità dal 9 gennaio, quando una frana ha ostruito la strada principale della frazione dell’Agro Romano.

Da allora il borgo è raggiungibile soltanto attraverso una scalinata provvisoria di 141 gradini, che il regista 93enne non può affrontare a causa delle sue condizioni di salute, così come gli altri anziani residenti. “È grave e inaccettabile” ha detto ai microfoni della Vita in diretta.

ANSA

La denuncia di Tinto Brass

“La situazione è diventata ormai insostenibile” è la denuncia di Caterina Varzi, che ha spiegato come il marito sia stato costretto “a rinviare tutte le visite specialistiche necessarie per la somministrazione di farmaci che sono farmaci salvavita“.

“La salute di Tinto mi preoccupa tantissimo, mi preoccupa anche la situazione di tutto il borgo” ha detto la moglie del regista in collegamento con la trasmissione di Alberto Matano, sottolineando come a Isola Farnese vivano anche altre persone disabili e allettate.

In diretta con Alberto Matano, l’inviato del programma ha rivelato che nella giornata di giovedì 16 aprile è arrivata l’ordinanza del Comune di Roma per sbloccare la frazione dall’isolamento di questi tre mesi.

Il provvedimento a firma del sindaco Roberto Gualtieri dovrebbe consentire la riapertura della strada attraverso un sensore per monitorare la frana e un semaforo per il gestire il traffico a senso alternato.

“È un’ordinanza che fa pensare, spero che effettivamente a breve la strada possa essere riaperta, non sappiamo quali sono ancora le prescrizioni” ha evidenziato Caterina Varzi.

Chi è Caterina Varzi

Nata a Caulonia nel 1961, in provincia di Reggio Calabria, Caterina Varzi ha conosciuto Tinto Brass ai tempi in cui faceva l’avvocata di una casa cinematografica interessata a realizzare un documentario sulla vita del noto regista hard.

Nel 2009 il debutto nel cinema nel ruolo di protagonista in Hotel Coubert di Brass, che ha sancire il sodalizio artistico e anche l’inizio di una relazione sentimentale destinata a fare scandalo per i 28 anni di differenza tra i due.

Uno scarto di età che non ha però mai dissuaso l’attrice a stare al fianco del regista in tutti in questi anni, in particolar modo da quando nel 2010 il cineasta fu colpito da un ictus.

Nel 2017 i due sono convolati a nozze, nonostante le resistenze dei figli di Brass, avuti dal precedente matrimonio con Carla Cipriani, morta nel 2006.

Sceneggiatrice e psicanalista, oltre che avvocata e attrice, Varzi ha pubblicato due libri, Madame Pipì (2014), in collaborazione con Tinto Brass, e Tinto Brass. Uno sguardo libero (2016).